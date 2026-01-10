Ισχυροί άνεμοι προκαλούν σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας, καθώς –σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)– οι ριπές φθάνουν κατά τόπους τα 9 μποφόρ.

Το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή ανακοίνωσε ότι παραμένει σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Παράλληλα, δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια στις πορθμειακές γραμμές Αγία Μαρίνα – Νέα Στύρα, Ηγουμενίτσα – Κέρκυρα, Ρίο – Αντίρριο, Κυλλήνη – Ζάκυνθος και Κυλλήνη – Κεφαλονιά, καθώς οι άνεμοι παραμένουν θυελλώδεις.

Οι αρχές συνιστούν στους ταξιδιώτες να ενημερώνονται έγκαιρα από τα κατά τόπους λιμεναρχεία ή τα τουριστικά πρακτορεία για την κατάσταση των δρομολογίων, καθώς ενδέχεται να υπάρξουν νέες ματαιώσεις ή αλλαγές, ανάλογα με την εξέλιξη του καιρού.