Ο Bill Gates προχώρησε σε δωρεά ύψους 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς την πρώην σύζυγό του, Melinda Gates, πέντε χρόνια μετά το διαζύγιό τους, το οποίο είχε προκαλέσει αντιδράσεις λόγω των εξωσυζυγικών του σχέσεων και της φιλίας του με τον Jeffrey Epstein.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, ο ιδρυτής της Microsoft κατέβαλε το ποσό των 7,88 δισ. δολαρίων στο ίδρυμα Pivotal Philanthropies Foundation της Melinda, στο πλαίσιο της τελικής διευθέτησης του διαζυγίου τους.

Η Melinda Gates είχε παραιτηθεί τον Μάιο του 2024 από το Ίδρυμα Bill & Melinda Gates, το οποίο διηύθυναν από κοινού, προτείνοντας τότε στον πρώην σύζυγό της να δωρίσει 12,5 δισ. δολάρια σε ένα νέο φιλανθρωπικό οργανισμό που σχεδίαζε να δημιουργήσει. Η πρόσφατη δωρεά των 8 δισ. δολαρίων προς το γυναικείο ίδρυμά της, Pivotal, φαίνεται να αποτελεί το πρώτο μέρος αυτής της συμφωνίας.

Το ζευγάρι είχε παντρευτεί το 1994 και χώρισε το 2021, έχοντας αποκτήσει τρία παιδιά. Η Melinda είχε επικρίνει δημόσια τον Gates για τις εξωσυζυγικές του σχέσεις και τη στενή του σχέση με τον καταδικασμένο χρηματοδότη Epstein.

Ο Gates έχει δηλώσει ότι μετανιώνει βαθιά για τη φιλία του με τον Epstein, επιμένοντας ωστόσο πως δεν υπήρξε καμία ανάρμοστη συμπεριφορά από την πλευρά του.

Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη, με νεότερες πληροφορίες να αναμένονται το επόμενο διάστημα.