Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το βράδυ της Παρασκευής ο Μάρτιν Χόνγκλα, για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον Άρη από τη Γρανάδα.

Ο Καμερουνέζος αφίχθη στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» λίγο μετά τις 21:00 και τον υποδέχθηκε ο Ρούμπεν Ρέγες μαζί με άλλα στελέχη της ομάδας.

Ο 29χρονος χαφ πιθανό να περάσει αύριο από εξετάσεις και εφόσον γίνει αυτό, τότε εντός της ημέρας θα υπογράψει και το συμβόλαιό του.

Θυμίζουμε ότι ο Χόνγκλα θα αποκτηθεί αρχικά με τη μορφή δανεισμού από την Γρανάδα και τον Άρη να έχει οψιόν αγοράς το επόμενο καλοκαίρι στα 1,3 εκατ. ευρώ.

