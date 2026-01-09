Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Παρακσευής: Κόμμα Καρυστιανού ποιοι την ψηφίζουν
- Ποιοι θα είναι οι µεγάλοι χαµένοι σε περίπτωση δηµιουργίας πολιτικού φορέα
- Τι προκύπτει από τις τελευταίες µετρήσεις της κοινής γνώµης
Μικροπολιτικός
Ένα βίντεο βάζει φωτιά στη Λευκωσία
Σάλος στην Κύπρο µε αφορµή ένα βίντεο, όπου υψηλόβαθµα κυβερνητικά στελέχη εµφανίζονται να εµπλέκονται σε υπόθεση διαφθοράς. Προϊόν µοντάζ, λέει η κυβέρνηση. Τι λέει η αντιπολίτευση.
Γρίπη στην Ελλάδα
- Δύο εκατομμύρια θα αρρωστήσουν
Σε τρεις περιοχές
- Γιατί προβληματίζει η σεισμική άπνοια
Σοκ στη Μινεάπολη
Ο φόνος που διχάζει
- Η εν ψυχρώ δολοφονία µιας 37χρονης από την Αστυνοµία Μεταναστών χωρίζει στα δύο τις ΗΠΑ
Αγροτικό
Ραντεβού στο Μαξίμου την Τρίτη
• Ποιους δύο όρους θέτει η κυβέρνηση και τι απαντούν οι αγρότες
Μπλακ άουτ στο FIR
«Εκτεταµένη αστοχία του τηλεπικοινωνιακού συστήµατος» ο ένοχος
• Τι υποστηρίζει ο διοικητής της αρµόδιας Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας
Από τον Τραμπ
Πρόταση εξαγοράς των Γροιλανδών µε 10.000 έως 100.000 δολ.
ΟΜΑΔΑ
Euroleague Basketball
ΠΑΟ-ΒΙΡΤΟΥΣ 84-71
Είχε πάθος, Χολμς και δυνατή άμυνα
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ
Με «AVATARS ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ» για τη λήψη αποφάσεων μέσω VAR