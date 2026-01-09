Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Παρακσευής: Κόμμα Καρυστιανού ποιοι την ψηφίζουν

Ποιοι θα είναι οι µεγάλοι χαµένοι σε περίπτωση δηµιουργίας πολιτικού φορέα

Τι προκύπτει από τις τελευταίες µετρήσεις της κοινής γνώµης

Μικροπολιτικός

Ένα βίντεο βάζει φωτιά στη Λευκωσία

Σάλος στην Κύπρο µε αφορµή ένα βίντεο, όπου υψηλόβαθµα κυβερνητικά στελέχη εµφανίζονται να εµπλέκονται σε υπόθεση διαφθοράς. Προϊόν µοντάζ, λέει η κυβέρνηση. Τι λέει η αντιπολίτευση.

Γρίπη στην Ελλάδα

Δύο εκατομμύρια θα αρρωστήσουν

Σε τρεις περιοχές

Γιατί προβληματίζει η σεισμική άπνοια

Σοκ στη Μινεάπολη

Ο φόνος που διχάζει

Η εν ψυχρώ δολοφονία µιας 37χρονης από την Αστυνοµία Μεταναστών χωρίζει στα δύο τις ΗΠΑ

Αγροτικό

Ραντεβού στο Μαξίμου την Τρίτη

• Ποιους δύο όρους θέτει η κυβέρνηση και τι απαντούν οι αγρότες

Μπλακ άουτ στο FIR

«Εκτεταµένη αστοχία του τηλεπικοινωνιακού συστήµατος» ο ένοχος

• Τι υποστηρίζει ο διοικητής της αρµόδιας Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας

Από τον Τραμπ

Πρόταση εξαγοράς των Γροιλανδών µε 10.000 έως 100.000 δολ.

ΟΜΑΔΑ

Euroleague Basketball

ΠΑΟ-ΒΙΡΤΟΥΣ 84-71

Είχε πάθος, Χολμς και δυνατή άμυνα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ

Με «AVATARS ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ» για τη λήψη αποφάσεων μέσω VAR