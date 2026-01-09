Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες, ωστόσο, ενόψει της συνάντησης με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου την Τρίτη (13/1), προχωρούν από την Παρασκευή (8/1) σε σταδιακό άνοιγμα δρόμων και παραδρόμων. Κάποια μπλόκα αναθεωρούν τη στάση τους ώρα με την ώρα, εν αναμονή των εξελίξεων.

Μέχρι τις 2:00 το μεσημέρι αναμένεται να αποχωρήσουν από το μπλόκο του Μπράλου οι αγρότες της Καρδίτσας, με τα τρακτέρ να επιστρέφουν στον αυτοκινητόδρομο Ε65. Το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση, όπου θα ληφθούν οι επόμενες αποφάσεις. Παράλληλα, θα υλοποιηθούν οι αποφάσεις για άνοιγμα των παραδρόμων, ώστε να περιοριστεί η ταλαιπωρία των οδηγών και κυρίως των βαρέων οχημάτων που παραμένουν ακινητοποιημένα.

Σε μια επιπλέον κίνηση «καλής πίστης και καλής θέλησης», όπως τη χαρακτήρισαν οι ίδιοι, οι αγρότες επέτρεψαν μετά τις 9:00 το πρωί τη διέλευση προς και από τη Λαμία, μέσω ενός ρεύματος κυκλοφορίας σε παράπλευρο δρόμο. Η απόφαση ελήφθη υπό την πίεση εκατοντάδων φορτηγών που είχαν συγκεντρωθεί στην περιοχή.

Από χθες το μεσημέρι εκατοντάδες οχήματα είχαν εγκλωβιστεί με κατεύθυνση προς νότο, με τις ουρές να φτάνουν μέχρι τη Λαμία και τη Στυλίδα. Αντίστοιχα, προς βορρά, βαρέα οχήματα σχημάτισαν ουρές έως τη Γραβιά.

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Τζέλας, δήλωσε από το μπλόκο του Μπράλου ότι «οι αγρότες προσέρχονται την Τρίτη σε έναν ουσιαστικό διάλογο, που θα μπορέσει να δώσει απαντήσεις για το αν θα μπορούμε να καλλιεργήσουμε την επόμενη ημέρα και να παραμείνουμε στα χωριά μας».

Τοπικές κινητοποιήσεις και διαφοροποιήσεις

Πιο σκληρή στάση κρατούν οι αγρότες στη Βοιωτία, οι οποίοι, πέρα από το γενικό πλαίσιο διεκδικήσεων, προβάλλουν και τοπικά αιτήματα. Στο Κάστρο Βοιωτίας αναμένεται σήμερα το βράδυ να αποφασιστεί αν και πότε θα ανοίξουν οι παράδρομοι. Υπενθυμίζεται ότι είχαν αποφασίσει αποκλεισμό όλων των δρόμων γύρω από το μπλόκο για 96 ώρες, απόφαση που επανεξετάζεται.

Στη Θήβα, οι αγρότες συνεχίζουν τον αποκλεισμό της παλαιάς εθνικής οδού στο Καναβάρι έως τη συμπλήρωση των 48 ωρών, δηλαδή έως αύριο μετά το μεσημέρι. Στη συνέχεια θα αποσύρουν τα τρακτέρ και θα επιστρέψουν στο κύριο μπλόκο στον κόμβο της Θήβας.

Η κρίσιμη σύσκεψη στη Νίκαια

Το μεσημέρι του Σαββάτου (10/1) στη Νίκαια θα πραγματοποιηθεί συνάντηση των μπλόκων, με στόχο τη συγκρότηση της επιτροπής που θα συμμετάσχει στον διάλογο με την κυβέρνηση. Η επιτροπή θα έχει κλαδική και γεωγραφική εκπροσώπηση από αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς.

Τα αποτελέσματα του διαλόγου θα αξιολογηθούν και στη συνέχεια θα ληφθούν οι απαραίτητες αποφάσεις. Ωστόσο, οι αγρότες ξεκαθαρίζουν πως δεν πρόκειται να αποσύρουν τα τρακτέρ από τα μπλόκα. Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και οι αγρότες από Αταλάντη και Δομοκό.

Αποκλιμάκωση στην Εύβοια και τη Βόρεια Ελλάδα

Στην Εύβοια, οι αγρότες που είχαν αποκλείσει την Υψηλή Γέφυρα της Χαλκίδας απέσυραν τα τρακτέρ στις 10:00 το πρωί, τερματίζοντας τον αποκλεισμό σε ένδειξη καλής θέλησης ενόψει της συνάντησης με τον πρωθυπουργό.

Στη Χαλκηδόνα, οι συμμετέχοντες έδωσαν νωρίς το πρωί στην κυκλοφορία την παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, ενώ στον κόμβο της Τρίγλιας ο δρόμος άνοιξε στις 12:00 το μεσημέρι, ολοκληρώνοντας έναν 24ωρο αποκλεισμό. Οι παραγωγοί της Χαλκιδικής έχουν ήδη μεταφέρει το μπλόκο τους στη Νέα Τρίγλια.

Στην Καβάλα, οι αγρότες της Μουσθένης άνοιξαν τις μπάρες των διοδίων για δύο ώρες, διανέμοντας προϊόντα στους διερχόμενους οδηγούς.

Κινητοποιήσεις στη Δυτική Μακεδονία

Σε ισχύ παραμένει ο 48ωρος αποκλεισμός στη Μπάρα Σιάτιστας, επί της Εγνατίας Οδού, από παραγωγούς της Δυτικής Μακεδονίας. Για σήμερα έχει αποφασιστεί αποκλεισμός των παρακαμπτηρίων από τις 12:00 έως τις 17:00, με πιθανότητα προσωρινής άρσης αν χρειαστεί για την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας.

Παράλληλα, συνεχίζεται ο 48ωρος αποκλεισμός στον κόμβο Φιλώτα, επίσης στην Εγνατία Οδό, με αποκλεισμούς των κάθετων αξόνων από Φλώρινα προς Κοζάνη και από Έδεσσα προς Κοζάνη. Στο μπλόκο συμμετέχουν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από την Ανατολική Εορδαία, τη Νότια Λεκάνη Βεγορίτιδας και τον Δήμο Αμυνταίου.

Τα τελωνεία υπό αποκλεισμό

Από χθες βρίσκεται σε εξέλιξη 48ωρος αποκλεισμός στα τελωνεία Προμαχώνα, Εξοχής και Νίκης, στα σύνορα με Βουλγαρία και Βόρεια Μακεδονία. Στον Προμαχώνα, η διέλευση των φορτηγών έχει διακοπεί πλήρως, ενώ τα Ι.Χ. περνούν περιοδικά ανάλογα με την κυκλοφορία.

Στο Νευροκόπι Δράμας, οι αγρότες έχουν αποκλείσει τα φορτηγά και τα επαγγελματικά οχήματα, με το μπλόκο να αναμένεται να λήξει το απόγευμα του Σαββάτου (10/1). Τα Ι.Χ. και τα τουριστικά λεωφορεία εκτρέπονται σε παρακαμπτήριες οδούς.

Στο τελωνείο της Νίκης συνεχίζεται η 48ωρη κινητοποίηση με αποκλεισμό για όλα τα οχήματα, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο περιοδικής διέλευσης Ι.Χ. και λεωφορείων. Αντίστοιχα, στο τελωνείο των Ευζώνων ο αποκλεισμός ξεκίνησε χθες το απόγευμα και θα συνεχιστεί έως τη Δευτέρα (12/1), με αποκλεισμό όλων των οχημάτων και επιτρεπόμενη διέλευση μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις.