Οι ωκεανοί του πλανήτη συνεχίζουν να θερμαίνονται με ανησυχητικό ρυθμό. Σύμφωνα με νέα διεθνή έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Advances in Atmospheric Sciences, το 2025 οι ωκεανοί αποθήκευσαν περισσότερη θερμότητα από κάθε άλλη χρονιά που έχει καταγραφεί.

Κατά τη διάρκεια του 2025, τα ανώτερα 2.000 μέτρα της θαλάσσιας στήλης απορρόφησαν επιπλέον 23 ζετατζάουλ ενέργειας σε σχέση με το 2024 — ποσότητα που αντιστοιχεί σε περίπου 37 φορές την παγκόσμια ενεργειακή κατανάλωση του 2023. Τα στοιχεία προέρχονται από επιστήμονες της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ (NOAA), του Ινστιτούτου Φυσικής της Ατμόσφαιρας της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών και της Υπηρεσίας Θαλάσσιων Παρατηρήσεων Copernicus της Ε.Ε.

Η μέση θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας – κρίσιμος δείκτης που επηρεάζει τα καιρικά πρότυπα – ήταν η τρίτη υψηλότερη που έχει καταγραφεί. Κυμάνθηκε περίπου κατά 0,5 βαθμό Κελσίου πάνω από τον μέσο όρο της περιόδου 1981-2010.

Οι αυξημένες θερμοκρασίες των ωκεανών συμβάλλουν στην άνοδο της συνολικής θερμοκρασίας της Γης, με το 2025 να αναμένεται να είναι η δεύτερη ή τρίτη πιο θερμή χρονιά που έχει καταγραφεί.

Οι ωκεανοί λειτουργούν σαν ένα είδος «ηχομόνωσης» του κλίματος, απορροφώντας περίπου το 90% της περίσσειας θερμότητας που παγιδεύεται από τα αυξανόμενα επίπεδα αερίων του θερμοκηπίου. Η υπερθέρμανσή τους οδηγεί σε άνοδο της στάθμης της θάλασσας, διαταράσσει τα ευαίσθητα θαλάσσια οικοσυστήματα και ενισχύει τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι χωρίς άμεση δράση για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, οι ωκεανοί θα συνεχίσουν να θερμαίνονται με ακόμη ταχύτερο ρυθμό.