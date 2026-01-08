Συμβουλεύω τους Ευρωπαίους ηγέτες να πάρουν τον Τραμπ στα σοβαρά σε σχέση με τη Γροιλανδία, τόνισε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς. Πρόσθεσε ότι θέλουμε οι Ευρωπαίοι να πάρουν την ασφάλεια της Γροιλανδίας πιο σοβαρά.

Αναφορικά με τη Βενεζουέλα είπε θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι η νέα κυβέρνηση εκεί θα κάνει ό,τι χρειάζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες να κάνει.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε την Τετάρτη ότι η κυβέρνηση δημιουργεί μια νέα θέση βοηθού γενικού εισαγγελέα με δικαιοδοσία σε εθνικό επίπεδο για την καταπολέμηση της απάτης που αφορά τα χρήματα των φορολογουμένων, προσθέτοντας ότι ο υποψήφιος θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.

