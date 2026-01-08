Το Disney+, η κορυφαία συνδρομητική πλατφόρμα streaming που επιδιώκει να αυξήσει τη συμμετοχή των χρηστών της σε καθημερινή βάση, ανακοίνωσε ότι θα ενσωματώσει κάθετα βίντεο στην υπηρεσία της.

Η νέα μορφή περιεχομένου αναμένεται να παρουσιαστεί εντός του έτους, όπως γνωστοποιήθηκε σε εκδήλωση της εταιρείας στο Tech + Data Showcase κατά τη διάρκεια της CES στο Λας Βέγκας. Στην ίδια παρουσίαση, η Disney ανακοίνωσε και νέα εργαλεία για τους διαφημιζόμενους, όπως έναν δείκτη «brand impact» και ένα σύστημα δημιουργίας βίντεο που επιτρέπει την παραγωγή διαφημίσεων υψηλής ποιότητας για συνδεδεμένες τηλεοράσεις.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, «θα εξελίξουμε την εμπειρία με την πάροδο του χρόνου». Το σχέδιο για τα κάθετα βίντεο ακολουθεί την παρουσίαση των “Verts” στην ενισχυμένη εφαρμογή ESPN τον περασμένο Αύγουστο. Στόχος είναι η δημιουργία μιας πιο προσωποποιημένης και δυναμικής ροής περιεχομένου που θα καλύπτει ειδήσεις και ψυχαγωγία, καθιστώντας το Disney+ έναν καθημερινό προορισμό για τους χρήστες.

Κάθετα βίντεο και νέες συνήθειες θέασης

Η Erin Teague, εκτελεστική αντιπρόεδρος Product Management για τη Disney Entertainment και την ESPN, δήλωσε ότι «όλα είναι στο τραπέζι» όσον αφορά τον τρόπο ενσωμάτωσης των κάθετων βίντεο στο Disney+. Το περιεχόμενο μπορεί να περιλαμβάνει πρωτότυπα σύντομα προγράμματα, αποσπάσματα από κοινωνικά δίκτυα ή σκηνές από μεγαλύτερες παραγωγές. Όπως ανέφερε, «προσπαθούμε να ενσωματώσουμε τα κάθετα βίντεο με τρόπο που να είναι φυσικός στη συμπεριφορά των χρηστών».

Η εταιρεία ξεκίνησε τις δοκιμές μέσω της ESPN, ώστε να παρακολουθήσει την ανταπόκριση του κοινού. «Τα κάθετα βίντεο είναι ιδανικά για καθημερινή χρήση – σύντομες, εύπεπτες εμπειρίες», σημείωσε η Teague, διευκρινίζοντας ότι δεν θα λειτουργούν ως απλά teasers για μεγαλύτερο περιεχόμενο, αλλά ως εμπλουτισμός της συνολικής εμπειρίας.

Η ίδια, με πολυετή εμπειρία στη YouTube, ανέφερε πως η άνοδος των TikTok και Instagram Reels απέδειξε τη δυναμική των κάθετων βίντεο. Η YouTube, όπως είπε, δημιούργησε τα Shorts και τα ενσωμάτωσε στην πλατφόρμα, με τα περισσότερα πλέον να προβάλλονται σε τηλεοράσεις και όχι σε κινητά.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία αυτής της εξέλιξης, η Teague υπογράμμισε ότι «το πιο σημαντικό είναι να συναντάμε το κοινό εκεί όπου βρίσκεται. Αυτή είναι η προσδοκία των γενεών Gen Z και Gen Alpha, που δεν επιθυμούν απαραίτητα να παρακολουθούν δίωρο περιεχόμενο στα κινητά τους».

