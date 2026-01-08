Έντονη δυσαρέσκεια προκάλεσε στις Βρυξέλλες η απόφαση της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών να αποχωρήσει από τη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC). Η Ευρωπαϊκή Ένωση, διά του επιτρόπου για τη Δράση για το Κλίμα Βόπκε Χούκστρα, χαρακτήρισε την εξέλιξη «λυπηρή και ατυχέστατη», τονίζοντας ότι υπονομεύει τις παγκόσμιες προσπάθειες για τον περιορισμό της ανόδου της θερμοκρασίας του πλανήτη.

Σε ανάρτησή του στο LinkedIn, ο Χούκστρα υπογράμμισε ότι η UNFCCC αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της διεθνούς κλιματικής δράσης, καθώς «συσπειρώνει τα κράτη για τη μείωση των εκπομπών, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την παρακολούθηση της προόδου». Όπως σημείωσε, η απόφαση της μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου και δεύτερου μεγαλύτερου εκπομπού αερίων του θερμοκηπίου να αποχωρήσει από το πλαίσιο αυτό στέλνει αρνητικό μήνυμα σε μια κρίσιμη συγκυρία.

Η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήρθε λίγες ώρες μετά την υπογραφή εκτελεστικού διατάγματος από τον Ντόναλντ Τραμπ, με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες αποσύρονται από 66 διεθνείς οργανισμούς και παύουν να συμμετέχουν σε σειρά διεθνών συμφωνιών που, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν εξυπηρετούν τα εθνικά συμφέροντα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και η αποχώρηση από 31 φορείς που συνδέονται με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

Πέρα από την UNFCCC, η προεδρική εντολή προβλέπει την αποχώρηση των ΗΠΑ από οργανισμούς όπως το Διακυβερνητικό Πάνελ για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC), η Διεθνής Υπηρεσία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (IRENA), το Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη, καθώς και από υπηρεσίες του ΟΗΕ όπως το Ταμείο Πληθυσμού (UNFPA) και το UN-Habitat.

Παρά τη στάση της Ουάσινγκτον, ο Χούκστρα διαβεβαίωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει απερίσπαστα την πορεία της. «Θα εξακολουθήσουμε να στηρίζουμε χωρίς αμφιβολία τη διεθνή κλιματική έρευνα, που αποτελεί τη βάση της γνώσης και της πολιτικής μας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η ΕΕ θα παραμείνει προσηλωμένη στη διεθνή συνεργασία για το κλίμα.

Σε εσωτερικό επίπεδο, ο επίτροπος ξεκαθάρισε ότι η Ένωση θα συνεχίσει να προωθεί την ευρωπαϊκή ατζέντα για την κλιματική δράση, την ανταγωνιστικότητα και τη στρατηγική της αυτονομία. Το μήνυμα από τις Βρυξέλλες είναι σαφές: ακόμη και χωρίς τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, η ΕΕ φιλοδοξεί να παραμείνει βασικός πυλώνας της παγκόσμιας προσπάθειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.