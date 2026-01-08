Ο Μανόλο Χιμένεθ δεν είχε να διαχειριστεί λίγα προβλήματα τους προηγούμενους μήνες. Το αντίθετο μάλιστα. Για αυτό και αποτελούν σημείο αναφοράς οι οκτώ επιστροφές παικτών μετά τη διακοπή των Χριστουγέννων.

Κάπου, όμως, εκεί ανάμεσα στα προβλήματα, υπήρξαν και αποφάσεις του Ανδαλουσιανού οι οποίες συζητήθηκαν. Μία από αυτές ήταν και για έναν παίκτη που έλαμψε στην προχθεσινή αναμέτρηση Κυπέλλου με τον Παναιτωλικό.

Δεν πέρασαν παραπάνω από δύο χρόνια που ο Γκάμπριελ Μισεουί αποτελούσε wonderkid του Άγιαξ, πριν μετακομίσει στη Χιρόνα και από φέτος δανεικός στον Άρη. Ένας ταλαντούχος μεσοεπιθετικός που έδειξε πράγματα στο ξεκίνημα της σεζόν και έκανε τη διαφορά στην προβληματική επίθεση του Άρη. Κάπου εκεί… χάθηκε και το προχθεσινό ματς ήταν το πρώτο του ως βασικός μετά από τρεις μήνες!

Με εξαίρεση τον έναν μήνα που ήταν εκτός εξαιτίας τραυματισμού, συντελέστηκαν δύο γεγονότα. Πρώτα ήταν ο Χιμένεθ που άφησε στην άκρη τον 20χρονο άσσο, αφού απείχε αρκετά από τη φιλοσοφία του. Δεν ήταν aggressive και δίχως συνεισφορά αμυντικά. Και όσο ο προπονητής τον περιόριζε στο ροτέισον, τόσο ο παίκτης… ξενέρωνε και έμεινε πίσω. Το αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθεί μία απόσταση ανάμεσα τους και τον Ρέγες να… επεμβαίνει για να τη μειώσει.

Στις αρχές Δεκεμβρίου ο Ισπανός τεχνικός διευθυντής κάθισε στο ίδιο τραπέζι με τον Ολλανδό και τον έφερε προ των ευθυνών του. Οχι μόνο για την παρουσία του στον Άρη, αλλά και για την καριέρα του. Για να δικαιολογήσει τα 20εκατ. ευρώ της ρήτρας του από την Χιρόνα. Μία κουβέντα της οποίας ο αντίκτυπος άρχισε να εμφανίζεται στη διακοπή των Χριστουγέννων. Ο Μισεουί άρχισε να… μοχθεί παραπάνω στις προπονήσεις, έδωσε στον Χιμένεθ το ερέθισμα και αυτός την ευκαιρία να παίξει βασικός προχθές, στέλνοντας το δικό του μήνυμα με δύο ασίστ και συμπαθητική συνεισφορά αμυντικά. Εάν, μάλιστα, συνεχίσει έτσι, τότε κάλλιστα θα χαρακτηριστεί ως εσωτερική μεταγραφή και ενώ προσφάτως γίνονταν σκέψεις για το μέλλον του.