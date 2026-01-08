Ηρέμησαν τα πνεύματα στο μπλόκο της Θήβας κατά τις επτά το βράδυ, καθώς οι αστυνομικές δυνάμεις -κατόπιν αιτήματος των αγροτών- αποχώρησαν από την περιοχή και τα τρακτέρ, με τη σειρά τους, άνοιξαν την παλιά εθνική οδό Θήβας – Λιβαδειάς που είχαν αποκλείσει νωρίτερα.

