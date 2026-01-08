Ηρέμησαν τα πνεύματα στο μπλόκο της Θήβας κατά τις επτά το βράδυ, καθώς οι αστυνομικές δυνάμεις -κατόπιν αιτήματος των αγροτών- αποχώρησαν από την περιοχή και τα τρακτέρ, με τη σειρά τους, άνοιξαν την παλιά εθνική οδό Θήβας – Λιβαδειάς που είχαν αποκλείσει νωρίτερα.
Ελλάδα
Θάνατος 15χρονου στη Χαλκίδα: «Τον χτύπαγαν και του έκαναν bullying» λέει η μητέρα του
Τι καταγγέλλει η οικογένεια του μαθητή της Γ΄ Γυμνασίου που έδωσε τέλος στη ζωή του
Ελλάδα 3
Παραλύουν οι μετακινήσεις με ταξί: Απεργία διαρκείας από 13 Ιανουαρίου
«Κάθε μέρα θα έχουμε διαδηλώσεις στη Λεωφόρο Καβάλας μέχρι να μας δει ο κ. Κυρανάκης» δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ
Ελλάδα
Κολυδάς: Έτσι χαλάει η μετεωρολογική πιάτσα – Η ανάρτησή του για τις χιονοπτώσεις
Ανάρτηση με αιχμές από τον Θοδωρή Κολυδά για κάποιους που χαλάνε τη μετεωρολογική πιάτσα καθώς όπως λέει προεξοφλούν από τώρα πολλά χιόνια για την ερχόμενη Δευτέρα. Αναλυτικά όσα αναφέρει: ΧΑΛΑΝΕ ΤΗΝ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΙΑΤΣΑ… ✅…Όταν κάποιοι από τώρα προεξοφλούν πολλά χιόνια για την ερχόμενη Δευτέρα. Μπορείτε να διακρίνετε ότι ακόμη δεν υπάρχει κάποια σύγκλιση μεταξύ των […]
Ελλάδα
Μεντιλίμπαρ: «Καλή επιτυχία στον Ελ Κααμπί» – «Έχω πολλά παιδιά, αλλά παίζουν μόνο 11»
Τι είπε ο Μεντιλίμπαρ για Ατρόμητο, Ελ Κααμπί, τη ρουτίνα στον Ολυμπιακό και τον Άλβαρο Ρούμπιο