Ο 26χρονος βασικός κατηγορούμενος για την δολοφονία του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη τα ξημερώματα της Κυριακής 4 Ιανουαρίου σε κλαμπ της Πάτρας που παραδόθηκε σήμερα στις Αρχές, παρουσιάστηκε ενώπιον του εισαγγελέα Πατρών και ζήτησε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του, αίτημα που έγινε δεκτό.

Η απολογία του προγραμματίστηκε για αύριο Παρασκευή στις 11:00 το πρωί. Ο βασικός κατηγορούμενος, καθώς φέρεται να είναι αυτός που έπληξε με αιχμηρό αντικείμενο το θύμα, είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα για υποθέσεις ναρκωτικών. Η εισαγγελέας Πατρών έχει ήδη ασκήσει βαριές κατηγορίες σε εννέα εμπλεκόμενους, με τον 26χρονο να θεωρείται ο πρωταγωνιστής των θανατηφόρων χτυπημάτων.

Στο μεταξύ, στον ανακριτή θα απολογηθούν αύριο Παρασκευή και οι τρεις άνδρες, που παρουσιάστηκαν αυτοβούλως αργά το βράδυ της Δευτέρας (5/1) λίγο πριν εκπνεύσει το αυτόφωρο για το αιματηρό περιστατικό τα ξημερώματα της Κυριακής. Πρόκειται για δύο αδέλφια 39 και 36 ετών και έναν 29χρονο, που εξαρχής είχαν ταυτοποιηθεί από τις Διωκτικές Αρχές της αχαϊκής πρωτεύουσας, ενώ έχουν απασχολήσει την Αστυνομία και στο παρελθόν.

Κατά περίπτωση τους ασκήθηκαν διώξεις για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία, πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών κατά συναυτουργία και συμμετοχή σε ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία.

Σοκάρει βίντεο ντοκουμέντο από τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου

Την ίδια ώρα, σοκ προκαλούν οι εικόνες της εξαιρετικά βίαιης επίθεσης των κατηγορουμένων μέσα στο κλαμπ. Στο βίντεο διακρίνονται τέσσερα άτομα να επιτίθενται και να χτυπούν με γροθιές τον 30χρονο, μέχρι που αυτός πέφτει κάτω. Ωστόσο, οι δράστες δεν σταματούν, αλλά συνεχίζουν να χτυπούν, αυτή τη φορά με κλωτσιές στο κεφάλι και το σώμα τον άτυχο πατέρα δύο παιδιών, που κατέληξε από ανακοπή.