Η Παρασκευή 9 Ιανουαρίου θα κυλήσει με περιορισμένα φαινόμενα, όμως με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα υποχωρήσει σε πιο χειμωνιάτικα επίπεδα, ενώ σε πολλές περιοχές θα σημειωθεί και παγετός τις πρωινές ώρες.

Πού θα εκδηλωθούν φαινόμενα

Αρχικά, στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νοτιοανατολικά και μεμονωμένες καταιγίδες, όμως τα φαινόμενα θα έχουν γρήγορη εξασθένηση, και ο καιρός εκεί θα βελτιωθεί, κυρίως από το μεσημέρι και μετά.

Στη δυτική χώρα προβλέπονται αρχικά λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με αρκετή ηλιοφάνεια και μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις από το απόγευμα στα ηπειρωτικά.

Ισχυροί άνεμοι στα πελάγη

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί – βορειοδυτικοί 4 έως 6 μποφόρ και τοπικά 7, ενώ στο Αιγαίο θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ.

Στα βόρεια και τα κεντρικά θα παρουσιάσουν βαθμιαία εξασθένηση και από το μεσημέρι θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων.

Σε πτώση η θερμοκρασία – Παγετός το πρωί

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 7 με 10 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 11 με 14 και τοπικά τους 15 βαθμούς Κελσίου. Στη νότια νησιωτική χώρα θα αγγίξει τους 16 με 17 βαθμούς.

Νωρίς το πρωί, στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός, δηλαδή αρνητικές θερμοκρασίες.

Καιρός στην Αττική

Στην Αττική, η ημέρα θα κυλήσει με αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες νεφώσεις, οι οποίες πρόσκαιρα κατά τόπους θα αυξηθούν.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 13 και τοπικά 14 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι δυτικοί 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται επίσης διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα και κατά τόπους πιο αυξημένες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 1 έως 8 και τοπικά 9 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα είναι αρχικά βόρειοι έως 4 μποφόρ, όμως γρήγορα θα γίνουν μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός το Σαββατοκύριακο

Το Σάββατο 10 Ιανουαρίου αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν παροδικά τοπικές βροχές και σε περιοχές του Αιγαίου και της ανατολικής Πελοποννήσου μεμονωμένες καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και σε περιοχές της βορειοδυτικής χώρας με χαμηλότερο υψόμετρο.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί – νοτιοδυτικοί 5 έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο στις μέγιστες τιμές, φτάνοντας τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου στα νότια νησιωτικά.

Την Κυριακή 11 Ιανουαρίου αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και από το βράδυ και σε περιοχές της βορειοανατολικής χώρας με χαμηλότερο υψόμετρο.

Οι άνεμοι θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων στα βόρεια, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, με παγετό στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.