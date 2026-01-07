Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέλαβαν σε διεθνή ύδατα το δεξαμενόπλοιο M/T Sophia, το οποίο τελεί υπό καθεστώς κυρώσεων, και το συνοδεύουν προς τις ΗΠΑ, σύμφωνα με ανακοίνωση της U.S. Southern Command την Τετάρτη.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χωρίς επεισόδια, όπως ανέφερε ο αμερικανικός στρατός, επισημαίνοντας ότι το πλοίο ανήκει στον λεγόμενο «σκοτεινό στόλο», δεν έφερε σημαία και βρισκόταν υπό διεθνείς κυρώσεις.

In a pre-dawn action this morning, the Department of War, in coordination with the Department of Homeland Security, apprehended a stateless, sanctioned dark fleet motor tanker without incident. The interdicted vessel, M/T Sophia, was operating in international waters and… pic.twitter.com/JQm9gHprPk — U.S. Southern Command (@Southcom) January 7, 2026

«Σε επιχείρηση πριν από την αυγή σήμερα το πρωί, το Υπουργείο Άμυνας, σε συντονισμό με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, ακινητοποίησε χωρίς να σημειωθεί κανένα επεισόδιο ένα δεξαμενόπλοιο “σκοτεινού στόλου”, χωρίς σημαία και υπό καθεστώς κυρώσεων», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Κατάσχεση και δεύτερου δεξαμενόπλοιου

Παράλληλα, στα χέρια των ΗΠΑ βρίσκεται πλέον και το δεξαμενόπλοιο Marinera, το οποίο συνδέεται με τη Βενεζουέλα. Η κατάσχεσή του έγινε έπειτα από πολυήμερη καταδίωξη στον Βόρειο Ατλαντικό.

Η επιχείρηση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τη Ρωσία, η οποία κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για παραβίαση της ελευθερίας ναυσιπλοΐας σε διεθνή ύδατα.

Ο Πιτ Χέγκσεθ έκανε την ακόλουθη δήλωση για την κατάληψη του δεξαμενόπλοιο Sophia λέγοντας ότι : «Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να επιβάλλουν τον αποκλεισμό σε όλα τα πλοία του σκιώδους στόλου που μεταφέρουν παράνομα πετρέλαιο της Βενεζουέλας για να χρηματοδοτήσουν παράνομες δραστηριότητες, κλέβοντας από τον λαό της Βενεζουέλας. Μόνο το νόμιμο εμπόριο ενέργειας – όπως καθορίζεται από τις ΗΠΑ – θα γίνεται επιτρεπτό», έγραψε ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ.

The United States continues to enforce the blockade against all dark fleet vessels illegally transporting Venezuelan oil to finance illicit activity, stealing from the Venezuelan people. Only legitimate and lawful energy commerce—as determined by the U.S.—will be permitted. — Pete Hegseth (@PeteHegseth) January 7, 2026

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας στο Χ:

«Σε επιχείρηση πριν από την αυγή σήμερα το πρωί, το Υπουργείο Άμυνας, σε συντονισμό με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, κατέλαβε χωρίς να σημειωθεί κανένα επεισόδιο ένα δεξαμενόπλοιο «σκοτεινού στόλου», χωρίς σημαία και υπό καθεστώς κυρώσεων

Το δεξαμενόπλοιο M/T Sophia, το οποίο ακινητοποιήθηκε, επιχειρούσε σε διεθνή ύδατα και φέρεται να εμπλεκόταν σε παράνομες δραστηριότητες στην Καραϊβική Θάλασσα. Η Αμερικανική Ακτοφυλακή το συνοδεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες για την τελική διευθέτηση της υπόθεσης.

Μέσω της επιχείρησης «Southern Spear», το Υπουργείο Άμυνας παραμένει αταλάντευτο στην αποστολή του να καταπολεμήσει τις παράνομες δραστηριότητες στο Δυτικό Ημισφαίριο. Θα υπερασπιστούμε την πατρίδα μας και θα αποκαταστήσουμε την ασφάλεια και την ισχύ σε ολόκληρη την Αμερική».

Νωρίτερα σήμερα η Αμερικανική Ακτοφυλακή κατέλαβε το δεξαμενόπλοιο «Marinera» που συνδέεται με τη Βενεζουέλα έπειτα από καταδίωξη περίπου δύο εβδομάδων στον Βόρειο Ατλαντικό, σε μια επιχείρηση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τη Ρωσία, η οποία κάνει λόγο για παραβίαση της ελευθερίας ναυσιπλοΐας σε διεθνή ύδατα.

NATO forces track shadow oil tanker Bella 1—now renamed Marinera—250 miles off Ireland coast. Vessel fled US Venezuela blockade, painted Russian flag on hull to claim Moscow protection. US, UK, France, Ireland deploy surveillance aircraft. Russia filed diplomatic request to… pic.twitter.com/xqtovngeXZ — GeoTechWar (@geotechwar) January 6, 2026

Η προσπάθεια για τη σύλληψή του, έγινε αφού το τάνκερ, που έφερε αρχικά την ονομασία Bella-1, διέφυγε του αμερικανικού ναυτικού «αποκλεισμού» δεξαμενοπλοίων, στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις, και απέκρουσε προσπάθειες δυνάμεων της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ να επιβιβασθούν σ’ αυτό.

Russia has dispatched a submarine and several warships to escort a shadow-fleet tanker that the United States attempted to seize off the coast of Venezuela and is now pursuing in the Atlantic, The Wall Street Journal reports. The tanker Bella 1 spent more than two weeks trying… pic.twitter.com/7uPpm9OvOw — Visegrád 24 (@visegrad24) January 7, 2026

Οι αξιωματούχοι, οι οποίοι ζήτησαν να μην κατονομασθούν, δήλωσαν ότι η επιχείρηση διεξήχθη από την Ακτοφυλακή και τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ.

Οι ίδιοι πρόσθεσαν ότι ρωσικά πολεμικά σκάφη βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή όταν πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση, περιλαμβανομένου ενός ρωσικού υποβρυχίου.

🚨 BREAKING 🚨 U.S. special forces have reportedly launched an operation in the North Sea targeting a Venezuela linked oil tanker formerly known as “Bella 1.” 📸 Images released from the scene appear to show MH-6 “Little Bird” helicopters approaching the vessel aircraft… pic.twitter.com/KMoxnOlf90 — The American Commonwealth Party (@JoinACP) January 7, 2026

Το δεξαμενόπλοιο, το οποίο φέρει τώρα την ονομασία Marinera και είναι υπό ρωσική σημαία, είναι το τελευταίο τάνκερ που γίνεται στόχος της Ακτοφυλακής των Ηνωμένων Πολιτειών αφότου ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άρχισε την εκστρατεία πίεσης εναντίον της Βενεζουέλας.