Σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών με μετατροπή σε εξαγοράσιμη καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης ένας 67χρονος, ο οποίος κατηγορήθηκε ότι οδηγούσε Ι.Χ. αυτοκίνητο σε επαρχιακό δρόμο στα Νέα Μάλγαρα κρατώντας από το λουρί τον σκύλο του, ο οποίος έτρεχε παράλληλα με την πορεία του οχήματος.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για «κακοποίηση ζώου», χωρίς να του αναγνωρίσει ελαφρυντικά, ενώ αποφάσισε η ποινή να μετατραπεί σε χρηματική, με 10 ευρώ για κάθε ημέρα κράτησης. «Το ζώο το αγαπώ και το προσέχω σαν τα μάτια μου. Το έχω από κουτάβι, εγώ το μεγάλωσα», υποστήριξε στην απολογία του ο 67χρονος, αρνούμενος την κατηγορία. Εξήγησε πως αντιμετωπίζει πρόβλημα στο πόδι του, γι’ αυτό και επέλεξε να βγάλει βόλτα το σκυλί με το αυτοκίνητο.

Η κόρη του κατέθεσε ότι το όχημα κινούνταν με χαμηλή ταχύτητα και το ζώο δεν κινδύνευε. «Το όχημα κινούταν με ταχύτητα βηματισμού, το σκυλί προπορευόταν. Φέρει κανονικά βιβλιάριο υγείας και ηλεκτρονική σήμανση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο εισαγγελέας της έδρας πρότεινε την ενοχή του, τονίζοντας ότι το σκυλί εκτέθηκε σε κίνδυνο υπό τις συνθήκες που κινείτο στον δρόμο, κάτι που, όπως επισήμανε, συνιστά μορφή κακοποίησης ζώου. Υπενθυμίζεται, ότι το περιστατικό είχε καταγράψει η κάμερα του τηλεοπτικού σταθμού Star.