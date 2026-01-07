Στο εδώλιο έχουν παραπεμφθεί ο 46χρονος πρώην αστυνομικός που υπηρετούσε στην Βουλή ,ο οποίος είναι προσωρινά κρατούμενος και βρέθηκε σήμερα στο δικαστήριο, καθώς και η 35χρονη σύζυγός του, επίσης πρώην αστυνομικός, που ήταν απούσα από το εδώλιο εκπροσωπούμενη από τον δικηγόρο της.

Οι εν διαστάσει συζύγου είναι αντιμέτωποι με βαριά κακουργήματα που αφορούν σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων και ακραία ενδοοικογενειακή βία.

Το βαρύ κατηγορητήριο περιλαμβάνει αξιόποινες πράξεις που φέρονται να έχουν τελέσει από κοινού όπως βιασμό ανηλίκου, κατάχρηση ανηλίκου από οικείο πρόσωπο και γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών από ανιόντα, με τα αδικήματα να έχουν τελεστεί κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή.

Ο 46χρονος, που μετά την απολογία του τον Δεκέμβριο του 2024 οδηγήθηκε στην φυλακή, αντιμετωπίζει συνολικά 12 κατηγορίες που αφορούν μεταξύ άλλων βιασμό ,πορνογραφία ανηλίκων με χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του κατ’ εξακολούθηση και ενδοοικογενειακή μεθοδευμένη σωματική βλάβη ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή.

Στην δικογραφία για την υπόθεση περιλαμβάνονται οι καταθέσεις των ανήλικων θυμάτων, οι οποίες φαίνεται να περιγράφουν περιστατικά σκληρής βίας που είπαν στις αρχές ότι έχουν υποστεί από τους γονείς τους αλλά και σκηνές κακοποίησης της μητέρας τους από τον πατέρα.

Ο 46χρονος από την αρχή αρνείται τις κατηγορίες ισχυριζόμενος ότι όσα υποστήριξαν τα παιδιά σε βάρος του ήταν προϊόν χειραγώγησης από την μητέρα για την οποία αναφέρει ότι αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα.

Η 35χρονη σύζυγος, που είχε αφεθεί ελεύθερη με όρους μετά την απολογία της, κάθεται στο εδώλιο, για κατηγορίες που της αποδίδεται ότι διέπραξε από κοινού με τον σύζυγό της , όπως βιασμό ανηλίκου, κατάχρηση ανηλίκου από οικείο πρόσωπο και γενετήσιες πράξεις μεταξύ συγγενών από ανιόντα, κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή.

Η ίδια ,η οποία έχει σηκώσει και παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας ,φέρεται να έχει περιγράψει την συμμετοχή της σε σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών της, ισχυριζόμενη ωστόσο ότι συμμετείχε υπό καθεστώς φόβου εξαιτίας απειλών και σκληρής κακοποίησης της από τον συγκατηγορούμενο της.

Η διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου θα ξεκινήσει στις 3 Φεβρουαρίου .Στη σημερινή σύντομη δικάσιμο κληρώθηκαν οι τέσσερις ένορκοι που συγκροτούν το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο μαζί με τους τρεις δικαστές ενώ ορίστηκε και πραγματογνώμονας προκειμένου να εξετάσει την κατηγορούμενη ,η οποία έχει διττή ιδιότητα στη δίκη καθώς είναι και μάρτυρας κατηγορίας.