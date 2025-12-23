Σε τεντωμένο σχοινί κινείται η κατάσταση στο μπλόκο της Χαλκίδας, καθώς ένα σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (22/12) απειλεί να οξύνει το κλίμα και να οδηγήσει σε παράταση του αποκλεισμού της Υψηλής Γέφυρας.

Σύμφωνα με καταγγελίες εκπροσώπων του αγροτικού κόσμου, η ένταση προκλήθηκε από τη στάση αστυνομικού απέναντι σε αγρότη. Ο τελευταίος φέρεται να επιχείρησε να περάσει από το σημείο, προκειμένου να μεταφέρει ρούχα στο παιδί του, που νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ο αστυνομικός του απαγόρευσε τη διέλευση, λέγοντάς του: «Όπως υποφέρουν όλοι οι άλλοι, θα υποφέρεις και εσύ το ίδιο». Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις μεταξύ των συγκεντρωμένων αγροτών.

Καταγγελίες για «παιχνίδια ευθυνών» διατυπώνονται και σε ευρύτερο επίπεδο. Οι αγρότες κατηγορούν την ΕΛ.ΑΣ. ότι εμπόδιζε σκόπιμα συναδέλφους τους να προσεγγίσουν το σημείο του μπλόκου, με στόχο να αποδυναμωθεί η κινητοποίηση.

Παράλληλα, υποστηρίζουν πως η Αστυνομία δεν επέτρεπε τη διέλευση ούτε σε πολίτες με προβλήματα υγείας, αποδίδοντας στη συνέχεια την ευθύνη —κατά τους αγρότες αβάσιμα— στη Συντονιστική Επιτροπή του μπλόκου, σε μια προσπάθεια να δημιουργηθεί κοινωνικός αυτοματισμός εις βάρος τους.