Οι αγρότες της Χαλκίδας αποφάσισαν να παρατείνουν κατά μία ώρα τον αρχικά προγραμματισμένο τρίωρο αποκλεισμό της Υψηλής Γέφυρας, έως τις 22:00.

Όπως καταγγέλλουν, οι αστυνομικές δυνάμεις δεν επιτρέπουν τη διέλευση οχημάτων που μεταφέρουν πολίτες με προβλήματα υγείας ή άλλα επείγοντα περιστατικά, παρότι οι ίδιοι οι αγρότες το επιτρέπουν. Οι αγρότες της Εύβοιας είχαν αρχικά αποφασίσει αποκλεισμό της γέφυρας από τις 18:00 έως τις 21:00, με ταυτόχρονο κλείσιμο των παρακαμπτήριων οδών. Έτσι, η κυκλοφορία διεξαγόταν μόνο μέσω της παλιάς γέφυρας. Νωρίτερα, ωστόσο, επέτρεψαν τη διέλευση ασθενοφόρου που συνοδευόταν από ΙΧ.

«Είναι η τελευταία κινητοποίηση που κάνουμε για αυτή την εβδομάδα. Γιατί Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή θα δώσουμε κυκλοφορία σε όλους έτσι ώστε να μπορούν να κάνουν τις γιορτές τους. Τώρα τις κινητοποιήσεις που κάνουμε είναι για να σκληρύνουμε λίγο τη στάση μας, έτσι ώστε η κυβέρνηση να αρχίσει να μας παίρνει στα σοβαρά, ότι τα προβλήματά μας είναι διαχρονικά και πρέπει να τα λύσει», δήλωσε στο Orange Press Agency ο Βαγγέλης Ρουμπής, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Τριάδας και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής στο μπλόκο της Υψηλής Γέφυρας.

Τα αιτήματα των αγροτών

Σύμφωνα με τον Βαγγέλη Ρουμπή, τα πιο επείγοντα ζητήματα που ζητούν λύση αφορούν το αγροτικό πετρέλαιο και το υψηλό κόστος της κιλοβατώρας. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ευλογιά που έχει πλήξει την κτηνοτροφία, σημειώνοντας ότι περίπου 2.200 κοπάδια έχουν σφαγεί πανελλαδικά, εκ των οποίων 16 στη Βόρεια Εύβοια.

Όπως υπογράμμισε, πολλοί κτηνοτρόφοι δεν έχουν αποζημιωθεί, ενώ όσοι έλαβαν αποζημίωση έλαβαν μόνο το ήμισυ. «Αποζημιώνει τα πρόβατα με 140 ευρώ το ένα, ενώ οι πραγματικές αγορές με τιμολόγια κυμαίνονται στα 450 ευρώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι επόμενες κινήσεις

Στα μπλόκα του Κάστρου και της Θήβας τα τρακτέρ παραμένουν παρατεταγμένα, ενώ οι τοπικές συνελεύσεις αναμένεται να αποφασίσουν τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεων. Για αύριο, Τρίτη, και την Τετάρτη, οι αγρότες σχεδιάζουν να αφήνουν ανοιχτή μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, προκειμένου να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις ενόψει των εορτών.

Το μήνυμα, ωστόσο, από όλα τα μπλόκα της Στερεάς Ελλάδας είναι σαφές: καθ’ όλη τη διάρκεια των Χριστουγέννων, σε Μπράλο, Αταλάντη, Κάστρο, Θήβα και Χαλκίδα, οι αγρότες σκοπεύουν να παραμείνουν στα σημεία των κινητοποιήσεων, συνεχίζοντας τον αγώνα τους για την επίλυση των χρόνιων προβλημάτων του κλάδου.