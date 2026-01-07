Πλησιάζει η ώρα της κρίσης για την εμπορική συμφωνία που επιδιώκει να κλείσει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις χώρες Mercosur.

Η Κομισιόν συγκάλεσε συνάντηση των υπουργών Γεωργίας των 27 χωρών της ΕΕ σήμερα Τετάρτη, σε μια προσπάθεια να επιτευχθεί σύμπνοια έστω και την ύστατη στιγμή.

Κύριος στόχος είναι να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες κυρίως σε Ιταλία και Γαλλία για την ανταγωνιστικότητα των αγροτικών προϊόντων τους εάν προχωρήσει το ντιλ αυτό.

Ρώμη και Παρίσι ζητούσαν ρητές διαβεβαιώσεις ότι εισαγόμενα γεωργικά προϊόντα στην ΕΕ από τις χώρες Mercosur -Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη και Παραγουάη- θα πληρούν τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Είναι ενδεικτικό ότι Ιταλία και Γαλλία είχαν φρενάρει το Δεκέμβριο τις προσπάθειες για να υπογραφεί η συμφωνία έως τα τέλη του 2025, λέγοντας ανοικτά ότι δεν ήταν έτοιμες να την υποστηρίξουν μέχρι να αρθούν οι φόβοι των αγροτών για εισροή φθηνών προϊόντων από τη Mercosur, όπως το βοδινό κρέας και η ζάχαρη.

Αντιδρούν οι αγρότες

Είναι ενδεικτικό ότι η κυβέρνηση της Γαλλίας ανακοίνωσε την Κυριακή εκτεταμένη αυστηροποίηση των ελέγχων εισαγωγής τροφίμων στη χώρα. Αυτό έγινε για να αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες ανησυχίες των αγροτών που εξακολουθούν να διαμαρτύρονται για τη συμφωνία Mercosur.

Αγρότες σε Γαλλία, Βέλγιο και άλλες χώρες έχουν πραγματοποιήσει διαδηλώσεις κατά αυτού που περιγράφουν ως αθέμιτο ανταγωνισμό από χώρες με χαλαρότερους κανονισμούς για τη γεωργία και την ασφάλεια των τροφίμων. Οι ανησυχίες τους περιλαμβάνουν επίσης μέτρα για τον περιορισμό των ασθενειών των ζώων.

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική

Στην προγραμματισμένη σημερινή συνάντηση οι Επίτροποι της ΕΕ για τη Γεωργία, το Εμπόριο και την Υγεία αναμένεται ότι θα προσφέρουν διαβεβαιώσεις για τις μελλοντικές επιδοτήσεις υπό την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) της ΕΕ, περιλαμβανομένου και ποσού 6,3 δισεκατομμυρίων ευρώ σε ειδικό ταμείο αντιμετώπισης κρίσεων που θα περιλαμβάνει ο επόμενος προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η κίνηση της Κομισιόν να συγχωνεύσει τα περιφερειακά ταμεία συνοχής και τα χρήματα της ΚΑΠ στον επόμενο προϋπολογισμό επταετούς διάρκειας έχει ανησυχήσει τις χώρες με μεγάλη αγροτική παραγωγή.

Σε χθεσινή επιστολή προς τον πρόεδρο της Κύπρου –που ασκεί την προεδρία της ΕΕ αυτή την περίοδο- και προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν πρότεινε την επιτάχυνση της στήριξης των αγροτών κατά 45 δισεκατομμύρια ευρώ και επανέλαβε ότι ο προϋπολογισμός 2028-2034 θα τους εγγυηθεί ποσά ύψους 293,7 δισ ευρώ.

Η Κομισιόν θα επανεξετάσει επίσης το σύστημα ελέγχου εισαγωγών από χώρες εκτός ΕΕ, περιλαμβανομένων και των μέγιστων επιτρεπόμενων επιπέδων φυτοφαρμάκων που πρέπει να έχουν τα προϊόντα αυτά ανέφεραν διπλωμάτες της ΕΕ στο Reuters.

Οι ισορροπίες

Η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ, υποστηριζόμενη από υποστηρικτές της συμφωνίας EU-Mercosur, όπως η Γερμανία και η Ισπανία, επιδιώκει να συγκεντρώσει την ευρεία πλειοψηφία των 15 μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αντιπροσωπεύουν το 65% του πληθυσμού της ΕΕ το οποίο απαιτείται για να την έγκριση της Mercosur. Στόχος της Κομισιόν ήταν να υπογραφεί η συμφωνία το δεύτερο δεκαήμερο αυτού του μήνα, ίσως ακόμη και στις 12 Ιανουαρίου.

Με την Πολωνία και την Ουγγαρία να αντιτίθενται στη συμφωνία και τη Γαλλία να έχει εκφράσει αμφιβολίες, η θέση της Ιταλίας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για το εάν τελικά η συμφωνία αυτή μπορεί να υπογραφεί. Εκτός απροόπτου αναμενόταν ψηφοφορία στην κόλπους της ΕΕ για την έγκριση ή όχι της συμφωνίας μέσα στην Παρασκευή.