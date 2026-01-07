Με ήπια άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να υπερβαίνει τα επίπεδα των 2.160 μονάδων, κλείνοντας σε νέα υψηλά 16 ετών.

Ο τζίρος εκτοξεύθηκε καθώς έγιναν πακέτα στην Alpha Bank που αποτελούν πάνω από το 4,5% του μετοχικού κεφαλαίου της, με την αξία τους να ξεπερνά τα 355 εκατ. ευρώ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.163,88 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,44%.

Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 14ης Ιανουαρίου 2020 (2.195,41 μονάδες).

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.163,54 μονάδες (+0,42%) και κατώτερη τιμή στις 2.150,02 μονάδες (-0,20%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 822,79 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 487, 055 εκατ. ευρώ αφορούσαν συναλλαγές σε πακέτα, ενώ διακινήθηκαν 175.444.249 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,47%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,73%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Elvalhalcor (+3,57%), της Πειραιώς (+2,45%), της Κύπρου (+1,67%), της Eurobank (+1,12%), της Alpha Bank (+1,12%), του ΟΤΕ (+1,08%) και της Εθνικής (+1,02%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Motor Oil (-2,64%), των ΕΛΠΕ (-2,27%), της ΕΥΔΑΠ (-2,18%), της Optima Bank (-1,55%) και του ΟΛΠ (-1,10%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Πειραιώς διακινώντας 117.596.223 και 24.908.887 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 404,74 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 176,76 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 62 μετοχές, 45 πτωτικά και 19 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: ΣΙΔΜΑ (+7,94%) και Frigoglass (+6,56%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Δομική Κρήτης (-4,63%) και Λανακάμ(κ) (-4,38%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 9,6600 -0,41%

ΚΥΠΡΟΥ: 8,5400 +1,67%

METLEN: 44,4000 -0,89%

OPTIMA: 7,6300 -1,55%

ΤΙΤΑΝ: 53,7000 -0,56%

ALPHA BANK: 3,7900 +1,12%

AEGEAN AIRLINES: 14,5800 -0,55%

VIOHALCO: 11,9800 -0,17%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 25,6400 +0,94%

ΔΑΑ: 10,8400 +0,65%

ΔΕΗ: 18,3700 +0,66%

COCA COLA HBC: 42,6200 -0,37%

ΕΛΠΕ: 8,6300 -2,27%

ELVALHALCOR: 4,2100 +3,57%

ΕΘΝΙΚΗ: 13,8500 +1,02%

ΕΥΔΑΠ: 7,6200 -2,18%

EUROBANK: 3,6000 +1,12%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,2600 +0,69%

MOTOR OIL: 30,2000 -2,64%

JUMBO: 27,7000 αμετάβλητη

ΟΛΠ: 40,3500 -1,10%

ΟΠΑΠ: 18,7700 -0,58%

ΟΤΕ: 16,9200 +1,08%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,1200 +2,45%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,4400 -0,15%