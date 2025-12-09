Τα βλέμματα της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας συγκέντρωσε για μία ακόμα χρονιά το συνέδριο της Capital Link που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.

Κορυφαία στελέχη από τον επιχειρηματικό κόσμο και μέλη της κυβέρνησης παρουσίασαν σε ξένους επενδυτές τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, καλώντας τους να τοποθετήσουν τη χώρα μας στο επενδυτικό τους ραντάρ.

«Αμερικανικές εταιρείες, μεγάλες εταιρείες, έχουν έρθει και επενδύουν στην πατρίδα μας και πρόσφατα υπογράφηκε σειρά σημαντικών ενεργειακών συμφωνιών μεταξύ αμερικανικών και ελληνικών εταιρειών», τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Κορυφαία στελέχη της ελληνικής αγοράς, όπως ο διευθύνων σύμβουλος της Alter Ego Media, Γιάννης Βρέντζος, μίλησαν, μεταξύ άλλων, για ένα νέο επενδυτικό αφήγημα των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών που έχει ως αποτέλεσμα τις υψηλές αποδόσεις αλλά και την αναβάθμιση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο όμιλος Alter Ego Media.

«Η Alter Ego Media αποτελεί ένα πολύ καλό παράδειγμα της αναζωογόνησης του ελληνικού χρηματιστηρίου. Η εταιρεία μας συνδυάζει την καινοτομία με την ανθεκτικότητα, την παραδοσιακή ισχύ με τις ευκαιρίες της νέας οικονομίας».

Ψηλά στην ατζέντα βρέθηκε ο μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια, με φόντο τους ρυθμούς ανάπτυξης και τη μείωση της ανεργίας.

«Έχει ανοίξει ο δρόμος για έναν πλήρη μετασχηματισμό της χώρας, μία προσέλκυση σημαντικών επενδύσεων, οι οποίες ήδη καταφθάνουν στη χώρα», είπε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως.

«Με δημοσιονομική σταθερότητα προχωρά σε ένα νέο, πιο παραγωγικό πρότυπο της οικονομίας, με καλύτερη παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα», υπογράμμισε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Η μεταστροφή της ελληνικής οικονομίας στοχεύει και στην επιστροφή Ελλήνων από το εξωτερικό.

Στην ειδική εκδήλωση του υπουργείου Εργασίας για το «Rebrain Greece» ξεχώρισε η Alter Ego Media.

Νέοι επαγγελματίες από όλη την Αμερική είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με στελέχη του Ομίλου, στο πλαίσιο της προσπάθειας αναστροφής του brain drain.

Η Alter Ego Media χαρακτηριστικό παράδειγμα της νέας πραγματικότητας στο ΧΑ

Για ένα νέο επενδυτικό αφήγημα των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών που έχει ως αποτέλεσμα τις υψηλές αποδόσεις αλλά και την αναβάθμιση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς μίλησαν κορυφαίοι μάνατζερ ελληνικών εταιρειών στο 27ο Capital Link Invest in Greece Forum, που διοργανώθηκε στη Νέα Υόρκη.

Στο ετήσιο συνέδριο της Capital Link και στο πάνελ με τίτλο «The Case for Greek Equities» τοποθετήθηκαν οι Γιάννης Βρέντζος, διευθύνων σύμβουλος της Alter Ego Media, Γεώργιος Καλλιμασιάς γενικός διευθυντής Στρατηγικής του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ), ο Κωνσταντίνος Νίκας, γενικός διευθυντής της NBG Securities και Ορέστης Ομράν Partner στην DLA Piper.

Ο Γιάννης Βρέντζος διευθύνων σύμβουλος της Alter Ego Media μίλησε για το που είχε επικεντρωθεί τα τελευταία χρόνια το επενδυτικό ενδιαφέρον στο Χρηματιστήριο Αθηνών αλλά και για τις νέες ευκαιρίες που υπάρχουν σε αυτό: «Τα τελευταία χρόνια, το επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα έχει επικεντρωθεί κυρίως στις τράπεζες και σε έναν μικρό αριθμό εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης. Η ισχυρή πορεία της αγοράς οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στη βελτίωση των μακροοικονομικών μεγεθών και στις ελκυστικές αποτιμήσεις των εταιρειών. Ωστόσο, αυτή η εντυπωσιακή άνοδο της αγοράς δεν σημαίνει ότι οι ευκαιρίες έχουν εξαντληθεί, το αντίθετο».

Ο Γιάννης Βρέντζος έκανε λόγο για ένα νέο επενδυτικό αφήγημα: «Σήμερα, το επενδυτικό αφήγημα για τις ελληνικές μετοχές δεν στηρίζεται αποκλειστικά στις χαμηλές σχετικές αποτιμήσεις. Στηρίζεται ολοένα και περισσότερο στην ποιότητα των ίδιων των εταιρειών. Βλέπουμε εισηγμένες με ξεκάθαρη στρατηγική, που γίναν πιο ανθεκτικές μέσα στην κρίση, με υγιή θεμελιώδη μεγέθη, χαμηλή χρηματοοικονομική μόχλευση και αυξανόμενη εξωστρέφεια», εξήγησε.

Ο ίδιος έδωσε το στίγμα των προοπτικών της επόμενης ημέρας: «Είναι επίσης σημαντικό ότι πολλοί κλάδοι στην Ελλάδα βρίσκονται σε πιο πρώιμο στάδιο ανάπτυξης σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Η “χαμένη δεκαετία” δημιουργεί περιθώριο ταχείας σύγκλισης, καθώς και ουσιαστικές ευκαιρίες συγκέντρωσης της αγοράς. Έτσι, το ελληνικό χρηματιστήριο εξελίσσεται από ένα value-driven σε ένα quality-and-growth story — και εκεί βρίσκονται οι πραγματικές προοπτικές της επόμενης ημέρας».

H Alter Ego Media αντιπροσωπεύει τη νέα γενιά ελληνικών εταιρειών

Ο Γιάννης Βρέντζος τόνισε το story της Alter Ego Media υπογραμμίζοντας: «Η Alter Ego Media αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της νέας πραγματικότητας. Το IPO μας ήταν το πρώτο στον κλάδο των media έπειτα από 25 χρόνια και το πιο επιτυχημένο της μεταμνημονιακής περιόδου, με σχεδόν 12 φορές υπερκάλυψη — μια ξεκάθαρη ψήφος εμπιστοσύνης στη στρατηγική μας. Από την εισαγωγή μας, έχουμε ήδη επενδύσει περίπου το 70% των αντληθέντων κεφαλαίων σε εξαγορές, περιεχόμενο, τεχνολογία και νέα επιχειρηματικά verticals, υλοποιώντας με συνέπεια το στρατηγικό μας πλάνο και διατηρώντας συντηρητική κεφαλαιακή διάρθρωση».

