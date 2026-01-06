Κάτω από τις Άλπεις, στα σύνορα Ιταλίας και Αυστρίας, κατασκευάζεται η σήραγγα Brenner Base Tunnel, που αναμένεται να αποτελέσει τη μεγαλύτερη υπόγεια σιδηροδρομική σύνδεση στον κόσμο. Το έργο, συνολικού κόστους 11 δισ. δολαρίων, συνδυάζει εντυπωσιακή μηχανική και στρατηγική σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η σήραγγα αποτελεί βασικό τμήμα του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (TEN-T), της μεγάλης ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας που στοχεύει στη διασύνδεση των κρατών-μελών μέσω σύγχρονων υποδομών. Το έργο, που είχε προταθεί εδώ και αιώνες, αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά, ενισχύοντας τη διασυνοριακή συνεργασία.

Ο νέος αυτός διάδρομος θα συνδέει τα λιμάνια της Σκανδιναβίας με εκείνα της Μεσογείου, δημιουργώντας έναν κρίσιμο άξονα εμπορίου και μεταφορών. Παράλληλα, θα ενοποιεί τις οικονομίες της Γερμανίας και της Ιταλίας, προσφέροντας ταχύτερες και πιο βιώσιμες μεταφορές.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα Wall Street Journal, το έργο αναμένεται να ανοίξει νέες ευκαιρίες ανάπτυξης μεταξύ των περιοχών. Η προσπάθεια της ΕΕ να ενισχύσει τη διασύνδεσή της πέρα από τα εθνικά σύνορα στοχεύει στη θωράκιση της ευρωπαϊκής παρουσίας σε παγκόσμιο επίπεδο.