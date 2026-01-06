Sold out έγιναν μέσα σε χρόνο-ρεκόρ οι φόρμες Nike Tech που φορούσε ο Νικολάς Μαδούρο τη στιγμή της σύλληψής του από τις ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ. Η φωτογραφία του υπό κράτηση, η οποία διαδόθηκε μαζικά στο διαδίκτυο, προκάλεσε ξαφνική έκρηξη ενδιαφέροντος τόσο στην αγορά όσο και στα κοινωνικά δίκτυα και τις αναζητήσεις της Google.

Η απήχηση της φωτογραφίας είχε άμεσο αντίκτυπο στις πωλήσεις. Το μοντέλο Nike Tech fleece jacket εξαντλήθηκε μέσα σε λίγες ώρες από την επίσημη ιστοσελίδα της Nike στις ΗΠΑ. Μέχρι στιγμής, η εταιρεία δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για το φαινόμενο, σύμφωνα με το Business Insider.

Τα δεδομένα του Google Trends δείχνουν ότι οι αναζητήσεις για τον όρο «Nike Tech» εκτοξεύθηκαν αμέσως μετά τη δημοσίευση της φωτογραφίας, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη διαδικτυακή απήχηση του περιστατικού.

Παράλληλα, όπως ανέφερε η πλατφόρμα ανάλυσης δεδομένων PeakMetrics στο Business Insider, οι σχετικές αναφορές στο X (πρώην Twitter) ξεπέρασαν τις 5.000 ημερησίως την περίοδο 3–5 Ιανουαρίου, από περίπου 325 αναφορές την ημέρα τους προηγούμενους δύο μήνες.

Ανάλογη κινητικότητα καταγράφηκε και στο TikTok, όπου χρήστες ανήρτησαν σατιρικά βίντεο και εικόνες –ακόμη και με χρήση AI– εμπνευσμένες από την εμφάνιση του Μαδούρο. Πολλοί έκαναν λόγο για «ακούσια διαφήμιση» της Nike, ενώ δεν έλειψαν τα βίντεο τύπου steal the look, που υπολόγιζαν το κόστος της εμφάνισης σε πάνω από 200 δολάρια.

Η φόρμα Nike Tech ήταν ήδη ιδιαίτερα δημοφιλής στο νεανικό κοινό και κατέγραφε υψηλές πωλήσεις τους προηγούμενους μήνες. Ωστόσο, μετά τη δημοσιοποίηση της εικόνας του Νικολάς Μαδούρο, η ζήτηση εκτοξεύθηκε σε πρωτόγνωρα επίπεδα.