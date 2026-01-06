Η Εθνική ομάδα τένις συμμετέχει αυτές τις ημέρες στο United Cup, που διεξάγεται στο Περθ της Αυστραλίας, με επικεφαλής τους κορυφαίους Έλληνες αθλητές Στέφανο Τσιτσιπά και Μαρία Σάκκαρη. Την περασμένη Κυριακή, η ελληνική ομάδα δεν είχε αγωνιστικές υποχρεώσεις και αξιοποίησε την ημέρα για στιγμές χαλάρωσης και βόλτες στο Περθ.

Οι διοργανωτές είχαν προγραμματίσει μια ιδιαίτερη δραστηριότητα για τους Έλληνες αθλητές: την ανάβαση στην κορυφή του σταδίου «Όπτους». Τα πέντε μέλη της αποστολής — ο Στέφανος Τσιτσιπάς, η Μαρία Σάκκαρη, ο Στέφανος Σακελλαρίδης, η Δέσποινα Παπαμιχαήλ και η Σαπφώ Σακελλαρίδη — εξοπλίστηκαν με προστατευτικούς ιμάντες και περπάτησαν στους διαδρόμους της στέγης του σταδίου.

Όπως φάνηκε στα σχετικά βίντεο, η εμπειρία δεν είχε την ίδια απήχηση σε όλους. Ο Τσιτσιπάς εμφανίστηκε ενθουσιασμένος, τραγουδώντας «Ελλάς» και χορεύοντας στην άκρη του διαδρόμου, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή της δραστηριότητας.

Αντίθετα, η Σάκκαρη έδειχνε να δυσκολεύεται να απολαύσει τη θέα, κρατώντας το πρόσωπό της και δηλώνοντας ότι φοβάται τα ύψη. Ο Τσιτσιπάς, πάντως, δεν έχασε την ευκαιρία να την πειράξει καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής, προσθέτοντας μια δόση χιούμορ.

