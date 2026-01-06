Δημοφιλή
- 1
Ξέχνα το αεροπλάνο: Το «μεγα-μετρό» φέρνει την Ευρώπη στις ράγες - Σύνδεση της Αθήνας με 40 πόλεις
- 2
Έκπληξη για μισθούς και συντάξεις: Πόσα θα πάρετε το 2026 – Αναλυτικός πίνακας
- 3
Παλιά αυτοκίνητα τέλος: Πότε και ποια οχήματα θα αποσυρθούν
- 4
Έξυπνες κάμερες: Τα 8 σημεία στην Αττική που λειτουργούν ήδη - Πού θα τοποθετηθούν οι επόμενες
- 5
Η Κίνα πνίγεται και «στραγγαλίζει» Alibaba, Shein, Amazon, Temu και AliExpress
- 6
Νέες ταυτότητες: Τι αλλάζει και πώς να μην «κολλήσετε» σε τράπεζες και υπηρεσίες
- 7
Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Δείτε πότε θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς σας
- 8
Σέρρες: Στον εισαγγελέα ο ανήλικος για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 17χρονου – Δικογραφία για ανθρωποκτονία με
- 9
Κοινό ανακοινωθέν επτά ευρωπαίων ηγετών για την Γροιλανδία - Η Αρκτική στο επίκεντρο του ΝΑΤΟ
- 10
Επιστροφή στα θρανία: Πότε ανοίγουν τα σχολεία μετά τις γιορτές - Παράταση διακοπών στην Καστοριά
Ευρωπαίοι επιστήμονες φέρνουν επανάσταση στη διάγνωση του Alzheimer – Με απλή εξέταση αίματος θα ανιχνεύεται η νόσος
Επιστήμονες από Ισπανία, Σουηδία, Βρετανία και Ιταλία ανέπτυξαν μια επαναστατική εξέταση που εντοπίζει τη νόσο του Alzheimer μέσω μιας σταγόνας αίματος από τρύπημα στο δάχτυλο, χωρίς να απαιτείται φλέβα ή πολύπλοκος εξοπλισμός. Η μέθοδος, που στεγνώνει το αίμα σε ειδικό φίλτρο, ανιχνεύει με 86% ακρίβεια την παθολογία αμυλοειδούς –το βασικό στίγμα της νόσου– σε 337 […]
Μεταλλική γεύση, μαύρα νύχια και… απρόσμενοι οργασμοί: Τι συμβαίνει στο σώμα σας όταν γυμνάζεστε
Από ρινορραγίες έως «κοργασμούς», δείτε μερικά από τα πιο παράξενα φαινόμενα που μπορεί να εμφανιστούν στο σώμα.
Οι ΗΠΑ εγκαινιάζουν «νέα πυρηνική εποχή» με επένδυση 2,7 δισ. δολαρίων στην παραγωγή καυσίμων για προηγμένους αντιδραστήρες
Στόχος είναι η ενεργειακή ανεξαρτησία από τη Ρωσία και η ανάπτυξη τεχνολογίας εμπλουτισμού ουρανίου επόμενης γενιάς
Η Nestle Ελλάς ανακαλεί προϊόντα βρεφικού γάλακτος – Ποιος ο λόγος
Η Nestle προχώρησε σε εθελοντική ανάκληση συγκεκριμένων προϊόντων και συγκεκριμένων παρτίδων βρεφικών γαλάτων που διατίθενται στην ελληνική αγορά.
Η Lego παρουσίασε το πρώτο της «έξυπνο τουβλάκι» και αλλάζει τα δεδομένα
Η Lego παρουσίασε το πρώτο της «έξυπνο τουβλάκι», μια καινοτομία που η δανέζικη εταιρεία παιχνιδιών χαρακτήρισε ως τη «μεγαλύτερη καινοτομία της εδώ και δεκαετίες». Το νέο τουβλάκι μοιάζει εξωτερικά με τα κλασικά Lego, ωστόσο ενσωματώνει προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα που του επιτρέπουν να αναγνωρίζει άλλα έξυπνα τουβλάκια και φιγούρες, αντιδρώντας με ήχο ή φωτισμό σε πραγματικό […]