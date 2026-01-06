Την εμπλοκή του στο περιστατικό που οδήγησε στον θάνατο του 17χρονου στις Σέρρες φέρεται να παραδέχθηκε ο νεαρός δράστης, ο οποίος συνελήφθη από τις Αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι η επίθεση έγινε λόγω προσωπικής διαφοράς που αφορούσε την κοπέλα του.

Όπως φέρεται να ανέφερε, το θύμα είχε στείλει μήνυμα στην κοπέλα του, στο οποίο της έλεγε πως, σε περίπτωση που χωρίσει, θα μπορούσε να συνάψει σχέση μαζί του. Ο δράστης δήλωσε ότι αυτό τον εξόργισε, με αποτέλεσμα να αντιδράσει βίαια όταν τον συνάντησε.

Είχε συλληφθεί νωρίτερα, ενώ οι Αρχές αναζητούν και το άτομο που φέρεται να ήταν μαζί του τη στιγμή του επεισοδίου. Σημειώνεται ότι ο ναρός δράστης είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές στο παρελθόν.

Μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί 2 φορές, είτε για ξυλοδαρμό ανήλικου είτε για κατοχή ναρκωτικών.

Η «κλίση» του προς την παραβατικότητα ξεκίνησε από τότε που ήταν 13 χρόνων. Τότε τον είχαν πιάσει για μικροκλοπές. Μετέπειτα, το 2021 μαζί με άλλα άτομα χτύπησαν βάναυσα έναν ανήλικο έξω από Λύκειο στις Σέρρες. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να λάβει τις πρώτες βοήθειες.

Δύο χρόνια μετά συνελήφθη ξανά, αυτή τη φορά για κατοχή ναρκωτικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πατέρας του δράστη πέθανε πριν κάποιους μήνες. Τόσο ο πατέρας του όσο και η μητέρα του φέρονται πως ήταν χρήστες ναρκωτικών. Οι θείες του προσπαθούσαν να πάρουν την επιμέλειά του αλλά η μητέρα του αρνιόταν.

Εν τέλει την επιμέλεια κράτησε ο επιμελητής ανηλίκων της εισαγγελίας Σερρών.

Πώς συνέβη το φονικό επεισόδιο

Όλα έγιναν το βράδυ της Δευτέρας, όταν ο 17χρονος μαζί με έναν φίλο του συνάντησαν τυχαία τον δράστη.

Ο φερόμενος ως δράστης κατηγορείται πως χτύπησε με αγκωνιά το θύμα, με τη δικαιολογία πως έστελνε μηνύματα στην κοπέλα του.

Στη συνέχεια ο 17χρονος ένιωσε αδιαθεσία και γύρισε σπίτι του, προσπαθώντας να βρει ανακούφιση στο υπόγειο.

Οι γονείς του ξεκίνησαν να τον αναζητούν, χωρίς αποτέλεσμα. Λίγες ώρες αφού δήλωσαν την εξαφάνισή του, ανήμερα των Θεοφανείων, η αδελφή του τον βρήκε νεκρό στο υπόγειο και έχοντας σημάδια από ξυλοδαρμό.

Αν και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σερρών, οι γιατροί δεν μπόρεσαν να κάνουν κάτι και απλά επιβεβαίωσαν τον θάνατό του.