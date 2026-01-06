Σε σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία των Σερρών μετά τον τραγικό θάνατο ενός 17χρονου αγοριού, έπειτα από καβγά που φέρεται να είχε με έναν 16χρονο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το επεισόδιο φαίνεται να σχετίζεται με προσωπική διαφορά που αφορούσε μια κοπέλα. Ως φερόμενος δράστης συνελήφθη ένας 18χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι ενεπλάκη σε βίαιο καβγά με το θύμα, κατά τη διάρκεια του οποίου ο 17χρονος δέχθηκε σοβαρά χτυπήματα.

Ο 17χρονος, με καταγωγή από το Κάτω Μητρούσι Σερρών, μετά το περιστατικό επέστρεψε στο σπίτι του. Το πρωί της επόμενης ημέρας εντοπίστηκε νεκρός στο υπόγειο της οικίας του από μέλος της οικογένειάς του.

Πώς συνέβη το επεισόδιο

Όλα έγιναν το βράδυ της Δευτέρας, όταν ο 17χρονος μαζί με έναν φίλο του συνάντησαν τυχαία τον 18χρονο.

Ο φερόμενος ως δράστης κατηγορείται πως χτύπησε με αγκωνιά το θύμα, με τη δικαιολογία πως έστελνε μηνύματα στην κοπέλα του.

Στη συνέχεια ο 17χρονος ένιωσε αδιαθεσία και γύρισε σπίτι του, προσπαθώντας να βρει ανακούφιση στο υπόγειο.

Οι γονείς του ξεκίνησαν να τον αναζητούν, χωρίς αποτέλεσμα. Λίγες ώρες αφού δήλωσαν την εξαφάνισή του, ανήμερα των Θεοφανείων, η αδελφή του τον βρήκε νεκρό στο υπόγειο και έχοντας σημάδια από ξυλοδαρμό.

Αν και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σερρών, οι γιατροί δεν μπόρεσαν να κάνουν κάτι και απλά επιβεβαίωσαν τον θάνατό του.

Στα χέρια της Αστυνομίας ο 18χρονος – Αναζητείται και ο φίλος του που ήταν παρών στον ξυλοδαρμό

Ο 18χρονος που κατηγορείται για τα άγρια χτυπήματα κατά του 17χρονου στις Σέρρες, σύμφωνα με πληροφορίες έχει βαρύ ποινικό παρελθόν. Μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί 2 φορές, είτε για ξυλοδαρμό ανήλικου είτε για κατοχή ναρκωτικών.

Η «κλίση» του προς την παραβατικότητα ξεκίνησε από τότε που ήταν 13 χρόνων. Τότε τον είχαν πιάσει για μικροκλοπές. Μετέπειτα, το 2021 μαζί με άλλα άτομα χτύπησαν βάναυσα έναν ανήλικο έξω από Λύκειο στις Σέρρες. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να λάβει τις πρώτες βοήθειες.

Δύο χρόνια μετά συνελήφθη ξανά, αυτή τη φορά για κατοχή ναρκωτικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πατέρας του δράστη πέθανε πριν κάποιους μήνες. Τόσο ο πατέρας του όσο και η μητέρα του φέρονται πως ήταν χρήστες ναρκωτικών. Οι θείες του προσπαθούσαν να πάρουν την επιμέλειά του αλλά η μητέρα του αρνιόταν.

Εν τέλει την επιμέλεια κράτησε ο επιμελητής ανηλίκων της εισαγγελίας Σερρών.

Η έρευνα για τον θάνατο του 17χρονου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.