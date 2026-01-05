Η Ρώμη αναδείχθηκε στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης ως η πιο ρομαντική πόλη για το 2026, σύμφωνα με έρευνα της αμερικανικής πλατφόρμας hotelwithtube.com, που ειδικεύεται σε ταξίδια για ζευγάρια. Η μελέτη βασίστηκε σε επτά δείκτες, από τη δυναμική στα social media και τις δραστηριότητες για δύο, έως τα ρομαντικά εστιατόρια, τα boutique ξενοδοχεία, τα πανοραμικά σημεία και τους προορισμούς για μήνα του μέλιτος, αξιοποιώντας δεδομένα από TripAdvisor και Instagram.

Με βαθμολογία 66/100, η Αιώνια Πόλη προηγείται σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες. Η Ρώμη διαθέτει τον υψηλότερο αριθμό ρομαντικών εστιατορίων, ξενοδοχείων και χώρων εκδηλώσεων παγκοσμίως. Καταγράφονται 1.613 ρομαντικά εστιατόρια, 1.328 ξενοδοχεία «ιδανικά για ζευγάρια» και 237 τοποθεσίες για γάμους. Ακόμη και μια απλή βραδινή βόλτα στα ιστορικά της σοκάκια μετατρέπεται σε κινηματογραφική εμπειρία.

Στη δεύτερη θέση ακολουθεί το Λονδίνο, που ξεχωρίζει για τη σύγχρονη εκδοχή του ρομαντισμού, με κορυφαία γαστρονομική σκηνή, πλούσια πολιτιστική ζωή και ισχυρή παρουσία στα social media. Διαθέτει 2.173 ρομαντικά εστιατόρια –τον υψηλότερο αριθμό διεθνώς– και πάνω από 1.000 αξιοθέατα που αξιολογούνται ως «ιδανικά για ζευγάρια».

Τρίτο κατατάσσεται το Μαρακές, ένας προορισμός έντονα αισθητηριακός και βαθιά συναισθηματικός. Με 5.112 εμπειρίες για ζευγάρια, από ερήμους και ριάντ έως σουκ και χαμάμ, προσφέρει έναν ρομαντισμό που ξεφεύγει από τα τετριμμένα.

Οι ιταλικές πόλεις και η πρώτη δεκάδα

Πέρα από τη Ρώμη, η Ιταλία μετρά ακόμη δύο πόλεις στη λίστα: η Φλωρεντία κατατάσσεται 16η, ενώ η Βενετία 31η. Η Φλωρεντία ξεχωρίζει για τον «ψιθυριστό» ρομαντισμό της Αναγέννησης, με 561 ρομαντικά εστιατόρια, 475 ξενοδοχεία και 443 σημεία ιδανικά για ζευγάρια – από το ηλιοβασίλεμα στο Piazzale Michelangelo έως περιπάτους κατά μήκος του Άρνου. Δεν είναι τυχαίο ότι κατατάσσεται 7η παγκοσμίως στους προορισμούς για μήνα του μέλιτος.

Στην πρώτη δεκάδα συνυπάρχουν κλασικές επιλογές και νέες αφίξεις. Το Παρίσι παραμένει εμβληματικός προορισμός αγάπης (4η θέση), ενώ η Νέα Υόρκη κατακτά την 5η θέση ως η πιο ρομαντική πόλη της Αμερικής, με δυναμική ενέργεια και εμβληματικό skyline.

Ακολουθεί το Ντουμπάι (6η θέση), που συνδυάζει φουτουριστική αρχιτεκτονική, εμπειρίες στην έρημο και πολυτελή ξενοδοχεία. Έκπληξη αποτελεί το Ανόι στην 7η θέση, με λίμνες, φωτισμένα καφέ και ατμόσφαιρα γαλήνης. Για ζευγάρια που αναζητούν φύση και πανοράματα, το Κέιπ Τάουν (8η) και το Κούσκο (9η) προσφέρουν περιπέτεια και ιστορία, ενώ την πρώτη δεκάδα κλείνει το Πουκέτ, ως κορυφαίος τροπικός ρομαντικός προορισμός για το 2026.

Σε μια εποχή όπου οι ταξιδιωτικές επιλογές πληθαίνουν, η έρευνα δείχνει ότι ο ρομαντισμός παραμένει διαχρονική αξία. Και αν μια πόλη συνεχίζει να τον ορίζει παγκοσμίως, αυτή είναι –και για το 2026– η Ρώμη. Αιώνια πόλη…