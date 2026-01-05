Η απόκτηση στόπερ και αριστερού μπακ παραμένει στην κορυφή της μεταγραφικής ατζέντας του Άρη, ωστόσο σταδιακά ανοίγει ακόμη ένα σημαντικό ζήτημα στον σχεδιασμό της ομάδας.

Η έλευση του Μάρτιν Χόνγκλα σηματοδοτεί την πρώτη προσθήκη στον άξονα, χωρίς όμως να αποκλείεται και συνέχεια, καθώς οι «κιτρινόμαυροι» εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο ενίσχυσης και στη θέση του επιτελικού μέσου. Σε αυτό το πλαίσιο εξετάζεται η περίπτωση του Στίβεν Τσούμπερ

Ο 34χρονος μεσοεπιθετικός έμεινε πρόσφατα ελεύθερος από τη Ζυρίχη, με την οποία κατέγραψε φέτος 18 εμφανίσεις, σημειώνοντας τέσσερα γκολ και μοιράζοντας ισάριθμες ασίστ. Το όνομά του έχει συνδεθεί και με την Κηφισιά, ωστόσο φαίνεται πως βρίσκεται και στο «ραντάρ» του Άρη, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν τα «ΝΕΑ».

Παράλληλα, οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως υπάρχει ακόμη μία περίπτωση παίκτη για τη θέση του επιτελικού μέσου, η οποία ενδέχεται να επηρεάσει την υπόθεση Τσούμπερ. Σε περίπτωση που δεν προχωρήσει εκείνη η λύση, οι «κιτρινόμαυροι» αναμένεται να κινηθούν πιο ενεργά για τον πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, με τον οποίο έχουν ήδη γίνει κάποιες πρώτες επαφές.