Σήμερα, σε μία από τις δυναμικότερες μεταβατικές φάσεις στην εποχή του ανθρωπόκαινου που διανύουμε, οι Δελφοί οφείλουν να αναλάβουν πρωτεύοντα ρόλο στα παγκόσμια πολιτισμικά δρώμενα, αλλά και στην στοχαστική και πολιτισμικά διαμεσολαβημένη διερεύνηση των μεγάλων ζητημάτων του καιρού μας. Και αυτή την ευθύνη έχει αναλάβει ήδη από την ίδρυσή του το 1977, αλλά πολύ πιο έντονα και στοχευμένα τα τελευταία τρία χρόνια, το ΕΠΚεΔ, ο θεσμός εκείνος, δηλαδή, ο οποίος, φύσει, νόμω και έργω αποτελεί την συνέχεια όχι μόνο των δελφικών εορτών, αλλά και των δυναμικότερων και προοδευτικότερων πτυχών της συνολικής δελφικής ιδέας του Σικελιανού, την οποία έχει επεκτείνει και προσαρμόσει στα μέτρα της εποχής. Έχω την πεποίθηση, ότι θέτοντας ως προτεραιότητα την διερεύνηση, από διαφορετικές οπτικές και μέσω διαφορετικών δράσεων, τέτοιων θεμάτων που έχουν άμεση σχέση με τις ραγδαίες εξελίξεις που βιώνει στις ημέρες μας η ανθρωπότητα στους χώρους του πολιτισμού, της σκέψης, της πολιτικής και των επιστημών, το Κέντρο Δελφών θα μπορέσει να αναδειχθεί, έχει ήδη αναδειχθεί, σε δυναμικό, σύγχρονο ομφαλό του παγκόσμιου πολιτισμού και της παγκόσμιας σκέψης.

Μόλις ανέλαβα την προεδρία του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών τον Αύγουστο του 2022, έθεσα ως προτεραιότητά μου να ενισχύσω και να αναπτύξω περαιτέρω τον ρόλο του Κέντρου ως όντως διεθνούς επίκεντρου, ομφαλού διακίνησης και, κατά το δυνατόν, παραγωγής πολιτισμού (και στον πολιτισμό συμπεριλαμβάνω βεβαίως και τον στοχασμό) και προαγωγής διαλόγου μεταξύ ευρωπαϊκών και όχι μόνο χωρών. Ο πολιτισμός (θεμελιώδες συστατικό του οποίου αποτελεί ο στοχασμός) ως μέσο συνάντησης διαφορετικών παραδόσεων, όχι ως όργανο οπoιασδήποτε μορφής ηγεμονοποίησης, αλλά προσφοράς και ατομικής και συλλογικής αυτογνωσίας, σύμφωνα με τα αρχαία δελφικά παραγγέλματα, αλλά και το όραμα του Άγγελου Σικελιανού. Η πρόσφατη ένταξη στο ταμείο ανάκαμψης της ενεργειακής αναβάθμισης και ανακαίνισης του συνεδριακού κέντρου μας, χάρη στην πρωτοβουλία και τις ενέργειες της υπουργού Πολιτισμού κ. Λίνας Μενδώνη, που θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στην άνοιξη, εγγυάται την απόκτηση εκσυγχρονισμένων υποδομών, που θα συμβάλουν καίρια στον διεθνή προσανατολισμό του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών. Τέσσερις, είναι οι βασικοί άξονες των καινούργιων δράσεων και πρωτοβουλιών που έχουν αναπτυχθεί και θα αναπτυχθούν περαιτέρω τα επόμενα χρόνια με στόχο την διεθνή εξωστρέφεια του Κέντρου, εκτός από την ενίσχυση των δραστηριοτήτων της Δελφικής Ακαδημίας, που έχει πια εδραιωθεί ως διεθνής θεσμός και η οποία χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Πρώτον η δημιουργία αυτού που ονομάζω «Διεθνές πολιτιστικό δίκτυο/forum Δελφών».

Αυτό αφορά στην δημιουργία πολιτιστικών ανταλλαγών μεταξύ διαφόρων χωρών της Ευρώπης αλλά και πέρα από την Ευρώπη, που κάθε χρόνο, προάγουν και προβάλλουν πτυχές της πολιτιστικής παραγωγής μίας συγκεκριμένης ευρωπαϊκής χώρας, αλλά και μιας μη ευρωπαϊκής. Έμφαση δίδεται επίσης σε θέματα πολιτιστικής πολιτικής και διαπολιτισμικών συνεργασιών και διαλόγων, ειδικά υπό το πρίσμα των εν εξελίξει και προβλεπόμενων πληθυσμικών μετακινήσεων και των σχετικών κοινωνικοπολιτικών και ιδεολογικών αναπροσαρμογών. σε αυτό το πλαίσιο, ήδη έχει υπογραφεί πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του Κέντρου και σημαντικού ερευνητικού Κέντρου της Σλοβενίας για την δημιουργία ερευνητικής υποτροφίας για την μελέτη μεσογειακών θεμάτων, στην μνήμη του Ιωάννη Καποδίστρια (The Ioannis Kapodistrias Fellowship.) Δεύτερον, ο θεσμός των «Δελφικών Διαλόγων». Κάθε χρόνο προσκαλούνται διεθνείς προσωπικότητες, εξαιρετικά επιδραστικές, της παγκόσμιας σκέψης και των επιστημών, που διερευνούν θέματα τα οποία άπτονται σημαντικών τρεχόντων ζητημάτων –προβλημάτων: τεχνητή νοημοσύνη, η εποχή του μετα-ανθρώπινου και δημοκρατία, βιοπολιτική, βιοηθική, οικολογική κρίση, η ανθρωπιστική κρίση του προσφυγικού.

Τους πρώτους τρεις Δελφικούς Διαλόγους τους παρακολούθησαν διαδικτυακά μέχρι τώρα πάνω από μισό εκατομμύριο άνθρωποι από όλον τον κόσμο, επιτυχία πρωτοφανής, όχι μόνο για τα ελληνικά δεδομένα! Οι Δελφικοί Διάλογοι πραγματοποιούνται χάρη στην δωρεά της Eurolife. Η δωρεά αυτή έχει εξασφαλίσει την πραγματοποίηση όχι μόνο του Προγράμματος των Δελφικών Διαλόγων και άλλων δράσεων του Κέντρου, όπως η σπουδαία προπερυσινή έκθεση του Πικάσο. Τρίτον, η δημιουργία προγράμματος φιλοξενίας σε σημαντικούς, διεθνώς καταξιωμένους ή πολλά υποσχόμενους καλλιτέχνες, εικαστικούς, μουσικούς, αλλά και στοχαστές ή συγγραφείς, οι οποίοι θα προσκαλούνται στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών με την υποχρέωση να παράγουν έργα, τα οποία θα μένουν στο Κέντρο ή τα οποία θα έχουν άμεση σχέση με την εδώ διαμονή τους (artists/thinkers/authors–in–residence).

Επίσης, για το 2027, επέτειο των 50 χρόνων από την ίδρυση του ΕΠΚεΔ και των 100 από τις πρώτες δελφικές εορτές, επέτειος για την οποία έχουν δρομολογηθεί διεθνούς βεληνεκούς εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες, θα ήθελα να ανακοινώσω την ίδρυση ενός καινούργιου, πέμπτου διεθνούς θεσμού, τoυ Delphic Oracle Project: The Future of Humanity. Επιστήμονες από τους χώρους κυρίως των λεγόμενων θετικών επιστημών (τεχνητή νοημοσύνη, αστροφυσική, βιοτεχνολογία, ιατρική), αλλά και των κοινωνικών και ανθρωπιστικών, θα συναντώνται στους Δελφούς για να αναγγέλλουν και αναλύουν εξελίξεις στους χώρους τους και πώς αυτές θα επιδράσουν στην ανθρωπότητα, στο ανθρώπινο είδος και τις κοινωνίες του, στον πλανήτη γη και στην διαγραφόμενη πορεία του προς το συμπαντικό κόσμο. Έχω ήδη αρχίσει την συγκρότηση διεθνούς επιτροπής από πρωτοπόρους, διεθνώς καταξιωμένους και επιδραστικούς επιστήμονες στους χώρους αυτούς, οι οποίοι θα συντονίζουν τις εργασίες του Delphic Oracle Project: The Future of Humanity. Προανάκρουσμα του διεθνούς αυτού θεσμού θα είναι οι Τέταρτοι Δελφικοί Διάλογοι, που θα λάβουν χώρα στις αρχές του ερχόμενου Ιουλίου.

Παράλληλα, έχει αρχίσει η πραγματοποίηση μιας άλλης σημαντικής πρωτοβουλίας διεθνούς βεληνεκούς. Πρόκειται για την Delphi League (Δελφική Αμφικτυονία): The International Society of the Friends of the European Cultural Center of Delphi, που θα δραστηριοποιείται στο εξωτερικό, κυρίως την Ευρώπη και την Αμερική.

Τελειώνοντας, να επισημάνω ότι, τρόπον τινά, το 2026 είναι για το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο έτος Ιωάννη Καποδίστρια: έχουμε προγραμματίσει σημαντικό διεθνές συνέδριο επί τη ευκαιρία των 250 χρόνων από την γέννηση του Καποδίστρια, με τίτλο «Ιωάννης Καποδίστριας: Ένας Ευρωπαίος πολιτικός».