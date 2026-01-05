Ο πρώτος τίτλος της χρονιάς κρίθηκε στο MEGA και η ζωντανή μετάδοση του αγώνα Ολυμπιακός – ΟΦΗ για το Betsson Super Cup, το απόγευμα του Σαββάτου 3 Ιανουαρίου, κυριάρχησε στους πίνακες τηλεθέασης, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του σταθμού στα μεγάλα αθλητικά ραντεβού.

Η αναμέτρηση που χάρισε στην ομάδα του Πειραιά το ιστορικό τρεμπλ, έφερε το MEGA στην πρώτη θέση με ποσοστό 22,8% στο γενικό σύνολο. Η μετάδοση του ματς ήταν πρώτη και στο δυναμικό κοινό 18-54, όπου κατέγραψε ποσοστό 21%.

Το ενδιαφέρον των φιλάθλων κορυφώθηκε σε επιμέρους ανδρικά κοινά, όπου η μετάδοση άγγιξε το εντυπωσιακό 31,8%. Η κάλυψη του ματς ξεπέρασε τους 1,2 εκατ. τηλεθεατές.

Το φίλαθλο κοινό παρέμεινε συντονισμένο στο MEGA και για την απονομή του τροπαίου στους νικητές. Η τελετή απονομής του Betsson Super Cup διατήρησε την πρωτιά με ποσοστό 14,6% στο σύνολο και 16,2% στο δυναμικό κοινό 18-54.

Το MEGA – πάντα παρόν στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα – υπήρξε για ακόμα μια φορά ο κυρίαρχος αθλητικός προορισμός, προσφέροντας θέαμα και συγκινήσεις υψηλού επιπέδου στους λάτρεις του ποδοσφαίρου