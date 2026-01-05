Διευκρινίσεις σχετικά με τον αριθμό των αποσκευών που επηρεάστηκαν μετά το σοβαρό «μπλακ άουτ» που σημειώθηκε την Κυριακή στις πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» δίνουν οι Αρχές του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.

Όπως τονίζει η εκπρόσωπος Τύπου του αεροδρομίου, Έλενα Δημοπούλου, ο αριθμός των αποσκευών που δεν παραδόθηκαν εγκαίρως στους επιβάτες ανέρχεται σε περίπου 300 και όχι σε 2.000, όπως είχε αρχικά εκτιμηθεί. Μάλιστα, σημαντικό μέρος αυτών έχει ήδη εντοπιστεί και επιστραφεί στους δικαιούχους τους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στον αριθμό αυτό περιλαμβάνονται και περιπτώσεις επιβατών που δεν έχουν ολοκληρώσει τη δήλωση μη παραλαβής αποσκευών, γεγονός που δυσχεραίνει την ακριβή αποτύπωση του προβλήματος και επιβραδύνει τη διαδικασία εντοπισμού.

Οι αεροπορικές εταιρείες επισημαίνουν ότι βρίσκονται σε συνεχή διαδικασία διαχείρισης και παράδοσης των αποσκευών. Όπως διευκρινίζουν, οι βαλίτσες επιβατών με πτήσεις ανταπόκρισης προωθούνται απευθείας στον τελικό τους προορισμό, ενώ όσες αφορούν επιβάτες με τελικό προορισμό την Αθήνα παραμένουν στο αεροδρόμιο για παραλαβή.

Την ίδια ώρα, επισημαίνεται ότι οι αρχικές αναφορές για περίπου 2.000 επηρεασμένες αποσκευές δεν επιβεβαιώνονται από τα επίσημα στοιχεία του αεροδρομίου, με τις Αρχές να υπογραμμίζουν ότι η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο και αποκαθίσταται σταδιακά.