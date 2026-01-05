Με απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα συγκροτείται Ειδική Επιτροπή, με αντικείμενο τη διερεύνηση των αιτίων του προβλήματος που σημειώθηκε την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026 σε συχνότητες του FIR Αθηνών.

Την Επιτροπή θα συντονίζει ο διοικητής της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Χρήστος Τσίτουρας, ενώ σε αυτή συμμετέχουν ο διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας Μιχάλης Μπλέτσας, ο συνταγματάρχης Δημήτριος Ζαμπακόλας, Μηχανικός Επικοινωνιών και Επιτελής του ΓΕΕΘΑ, καθώς και ο υποδιευθυντής εποπτείας φάσματος της ΕΕΤΤ, Νίκος Ηγουμενίδης. Στην Επιτροπή θα συμμετάσχει επίσης εκπρόσωπος του EUROCONTROL.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, ο Χρίστος Δήμας ζήτησε από τη διοίκηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας να διατάξει άμεσα Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), λόγω του επείγοντος χαρακτήρα του περιστατικού και για λόγους δημοσίου και εθνικού συμφέροντος.

Η ΕΔΕ θα εξετάσει τυχόν ευθύνες ή παραλείψεις υπαλλήλων και υπηρεσιών της ΥΠΑ, ενώ ζητήθηκε να υπάρξει ενημέρωση για τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί ώστε να αποτραπούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

