Αποκαταστάθηκε πλήρως το τεχνικό ζήτημα που παρουσιάστηκε ταυτόχρονα σε πολλαπλές συχνότητες υπό τη μορφή «θορύβου», προερχόμενου, κατά τις αρχικές ενδείξεις, από τηλεπικοινωνιακές υποδομές, και επηρέασε τις επικοινωνίες εντός του FIR Αθηνών, αναφέρεται σε ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Σύμφωνα με την ΥΠΑ, «οι συχνότητες και τα συστήματα τηλεφωνικών γραμμών επιχειρησιακής επικοινωνίας επανήλθαν σε πλήρη λειτουργία από τις 17:00 τοπική ώρα, και ανεστάλη η σχετική αγγελία ΝΟΤΑΜ. Η χωρητικότητα του εναερίου χώρου και η ροή της εναέριας κυκλοφορίας επανήλθε στα κανονικά επίπεδα από 17:45. Σε όλα τα στάδια της διαχείρισης του συμβάντος διασφαλίστηκε πλήρως η ασφάλεια των πτήσεων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.»

Οπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση «οι γενεσιουργιές αιτίες του τεχνικού προβλήματος, το οποίο δεν έχει καταγραφεί στο παρελθόν με αυτή την έκταση και μορφή, τελούν υπό ενδελεχή διερεύνηση από τους Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς της ΥΠΑ, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έλεγχοι σε όλους τους αναμεταβιβαστικούς σταθμούς, ενώ πραγματοποιείται πτήση ελέγχου του φάσματος συχνοτήτων με αεροσκάφος της ΥΠΑ, με τη συνδρομή της ΕΕΤΤ.»

Tονίζεται πως «η ΥΠΑ συνεργάζεται στενά με τον φορέα επικοινωνιών ΟΤΕ για την πλήρη τεκμηρίωση του περιστατικού και τη λήψη μέτρων πρόληψης».

Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας για το blackout στο FIR Αθηνών: «Ιδιαίτερα σοβαρό και πρωτοφανές περιστατικό»

Ανακοίνωση για το μπλακ αουτ στο FIR Αθηνών εξέδωσε και η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας για τα σημερινά συμβάντα στην εναέρια κυκλοφορία, ζητώντας άμεσα διερεύνηση, με συμμετοχή ΑΠΑ και ΕΟΔΑΣΑΑΜ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΕΕΚΕ, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας που υπηρετούσαν στο Κ.Ε.Π.ΑΘ.Μ. ενεργοποίησαν άμεσα όλα τα διαθέσιμα εναλλακτικά μέσα, προκειμένου να διαχειριστούν με ασφάλεια τις πτήσεις που βρίσκονταν ήδη εντός του FIR Αθηνών ή δεν ήταν δυνατόν να αναδρομολογηθούν.

Ακολουθεί ολοκληρη η ανακοίνωση της ΕΕΕΚΕ:

Σήμερα, 04/01/2026, στις 09:00 περίπου το πρωί, σημειώθηκε ολική απώλεια των συχνοτήτων επικοινωνίας που χρησιμοποιεί το Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας (Κ.Ε.Π.ΑΘ.Μ.) και απώλεια κάποιων από τις συχνότητες που χρησιμοποιεί η Προσέγγιση Αθηνών.

Ταυτόχρονα, οι Ε.Ε.Κ. του Κ.Ε.Π.ΑΘ.Μ. χρησιμοποίησαν κάθε διαθέσιμο μέσο προκειμένου να διαχειριστούν με ασφάλεια τις πτήσεις που βρίσκονταν ήδη στο Athinai FIR ή που δεν κατέστη δυνατό να αναδρομολογηθούν. Ο συνάδελφοι Ε.Ε.Κ. υπερέβαλαν εαυτούς και έκαναν για ακόμα μια φορά το καθήκον τους να διατηρήσουν τις πτήσεις που ήταν στον αέρα ασφαλείς.

Οι συνάδελφοι ενεργώντας με γνώμονα την ασφάλεια ανέστειλαν τις απογειώσεις από όλα τα αεροδρόμια και για όλες τις πτήσεις που εισέρχονται στο Athinai FIR, ενώ, όπου ήταν δυνατόν, αναδρομολογήθηκαν μέσω γειτονικών FIR όσες υπερπτήσεις ήταν ήδη στον αέρα.

Αυτή τη στιγμή, οι συνάδελφοι διαχειρίζονται την Εναέρια Κυκλοφορία με όσα μέσα έχουν στην διάθεσή τους και έχουν καταφέρει να επιτύχουν μερική επαναφορά της κυκλοφορίας, τηρώντας με αυστηρότητα όλες τις διαδικασίες ασφαλείας που προβλέπουν οι Ευρωπαϊκοί και Διεθνείς κανονισμοί.

Η έκταση του σημερινού συμβάντος είναι πρωτοφανής και απαράδεκτη για ένα σύστημα Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας. Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί από την Υ.Π.Α. τα αίτια του προβλήματος και δεν έχουμε ενημερωθεί για τον χρόνο της πλήρους αποκατάστασής του.

Η σημερινή σοβαρή βλάβη και πτώση κρίσιμων συστημάτων επικοινωνίας δεν αποτελεί ούτε «μεμονωμένο περιστατικό» ούτε τεχνική αστοχία χωρίς υπεύθυνους. Αποτελεί το άμεσο αποτέλεσμα της χρόνιας αδράνειας, της κακής διαχείρισης και των λανθασμένων επιλογών της Διοίκησης της Υ.Π.Α., η οποία αγνοεί συστηματικά τις προειδοποιήσεις των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.

Η Ε.Ε.Ε.Κ.Ε. εδώ και χρόνια αναδεικνύει την παλαιότητα του εξοπλισμού επιτήρησης και επικοινωνιών και απαιτεί την αντικατάστασή του με σύγχρονο εξοπλισμό που να πληροί τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών. Δυστυχώς έως τώρα το αίτημά μας δεν έχει τύχει ανταπόκρισης.

Η Διοίκηση της Υ.Π.Α. φέρει ακέραιη και αδιαμφισβήτητη ευθύνη για τη λειτουργία απαρχαιωμένων, ευάλωτων και ανεπαρκώς συντηρημένων συστημάτων επικοινωνίας, τα οποία επανειλημμένα έχουν παρουσιάσει σοβαρά προβλήματα. Η σημερινή κατάσταση δεν προέκυψε αιφνιδιαστικά, είναι προαναγγελθείσα!

Ανεξάρτητα από τα αίτια του σημερινού συμβάντος αναδεικνύεται για ακόμα μια φορά η κρισιμότητα της αναβάθμισης του κρίσιμου εξοπλισμού και οι συνέπειες της αστοχίας του. Πλέον δεν υπάρχει καμία δικαιολογία και αναμένουμε πράξεις και όχι λόγια.

Η Ελλάδα για ακόμα μια φορά διασύρεται διεθνώς, μετά την απώλεια επικοινωνίας, τον περασμένο Αύγουστο, με τον λόφο Μερέντα και την απώλεια εικόνας του τερματικού ραντάρ και των συχνοτήτων που βρισκόντουσαν εκεί. Τότε δεν υπήρξε καμία ανάληψη της ευθύνης για το συμβάν.

Ζητάμε επιτέλους να αναλάβει κάποιος την ευθύνη για τις επαναλαμβανόμενες βλάβες στον εξοπλισμό καθώς και για την καθυστέρηση στην ανανέωσή του.

Θέλουμε να επαναδιατυπώσουμε τα όσα είχαμε αναφέρει στο από 15/12/2025 , ότι η Γ.Σ. των μελών της Ένωσής μας έχει αποφασίσει ότι υπό αυτές τις συνθήκες δεν θα προσφέρει υπερεργασία την επερχόμενη καλοκαιρινή περίοδο, αφού δεν γίνεται πλέον ανεκτή η ολιγωρία των υπευθύνων που έχει οδηγήσει στο να εργαζόμαστε χωρίς τα απαραίτητα εργαλεία που είναι αυτονόητα για τους συναδέλφους σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη.

Απαιτούμε από την Διοίκηση της Υ.Π.Α. τα παρακάτω:

Να γίνει άμεσα διερεύνηση, με συμμετοχή της Α.Π.Α. και του Ε.Ο.Δ..Α.Α.Μ. για να καθοριστούν τα αίτια του σημερινού συμβάντος.

Να μας ενημερώσει για τον χρόνο πλήρους αποκατάστασης του προβλήματος, καθώς και για τις ενέργειες, στις οποίες θα προβεί για να μην επαναληφθεί.

Σε διαφορετική περίπτωση δεν πρόκειται να επανέλθει η ροή της εξυπηρετούμενης κυκλοφορίας στα ονομαστικά επίπεδα, με δεδομένο ότι για εμάς η ασφάλεια του επιβατικού κοινού αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα.

Για ακόμη μία φορά, η ασφάλεια των πτήσεων διατηρήθηκε όχι χάρη στις υποδομές της Υ.Π.Α., αλλά χάρη στον επαγγελματισμό και την αυτοθυσία των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, οι οποίοι κλήθηκαν να διαχειριστούν μια εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση με εφεδρικά και χειροκίνητα μέσα, υπό τεράστια επιχειρησιακή πίεση. Αναμένουμε από την Διοίκηση της Υ.Π.Α. να κάνει το δικό της χρέος και να αναλάβει τις τεράστιες ευθύνες που της αναλογούν.

ΟΤΕ για το πρόβλημα στις συχνότητες στον εναέριο χώρο: Κανένα τεχνικό πρόβλημα στα κυκλώματα

Ανκοίνωση για το περισταστικό έξεδωσε κα ο ΟΤΕ καιξεκαθαρίζει ότι τα κυκλώματα διασύνδεσης που παρέχει στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας είναι πλήρως λειτουργικά και δεν σχετίζεται με κανένα άλλο σύστημα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας».

Ειδικότερα, στην ανακοίνωσή του ο Όμιλος ΟΤΕ δηλώνει: «Σε συνέχεια ολοκλήρωσης όλων των ελέγχων, ο ΟΤΕ επιβεβαιώνει ότι τα κυκλώματα διασύνδεσης που παρέχει στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας είναι πλήρως λειτουργικά. Ο ΟΤΕ δεν σχετίζεται με κανένα άλλο σύστημα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας».

FIR Αθηνών: Κανονικά οι πτήσεις της Aegean από το πρωί της Δευτέρας σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας

Από τις πρωινές ώρες της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου, μετά την επιστροφή των αεροσκαφών της ΑΕGEAN στις βάσεις τους εντός της σημερινής νύχτας, εκτιμάται ότι θα σταθεροποιηθεί η κατάσταση στις πτήσεις του εθνικού μας αερομεταφορέα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της AEGEAN, λόγω του τεχνικού προβλήματος στα συστήματα ραδιοσυχνοτήτων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, από τις 09:35 έως και τις 12:20, ανεστάλησαν πλήρως όλες οι πτήσεις από και προς τα ελληνικά αεροδρόμια. Κατά το χρονικό διάστημα 12:20 – 18:00, επετράπησαν μόλις 35 κινήσεις ανά ώρα για το σύνολο του FIR Αθηνών, έναντι κανονικής χωρητικότητας περίπου 180 κινήσεων, δηλαδή σε επίπεδα χαμηλότερα του 20% της κανονικής επιχειρησιακής δυναμικότητας. Η σταδιακή επαναφορά της χωρητικότητας άρχισε λίγο πριν τις 18:00.

Καταγράφηκαν εξαιρετικά μεγάλες καθυστερήσεις και μέχρι στιγμής, όπως αναφέρει η εταιρεία, έχουν ακυρωθεί συνολικά 48 πτήσεις του δικτύου της , που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 12% του πτητικού προγράμματος εσωτερικού και εξωτερικού.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, καταγράφηκαν εξαιρετικά μεγάλες καθυστερήσεις, ενώ μέχρι στιγμής έχουν ακυρωθεί συνολικά 48 πτήσεις του δικτύου μας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 12% του πτητικού προγράμματος εσωτερικού και εξωτερικού. Οι επιπτώσεις επιτείνονται από το γεγονός ότι, αρκετά αεροδρόμια της Δυτικής Ευρώπης κλείνουν τις βραδινές ώρες, επηρεάζοντας περαιτέρω την επιχειρησιακή αλυσίδα. Σημαντικός αριθμός επιβατών έχει επηρεαστεί, σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο επιστροφής μετά τις εορτές.

Η AEGEAN καταβάλλει κάθε δυνατή μέριμνα για την υποστήριξη των επιβατών της και απολογείται ειλικρινά για τις περιπτώσεις στις οποίες, παρά τις προσπάθειες, δεν είναι δυνατή η πλήρης εξυπηρέτηση.

Με την προϋπόθεση της πλήρους αποκατάστασης του συστήματος επικοινωνιών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που αποτέλεσε την πηγή του προβλήματος, η λειτουργία της εταιρείας εκτιμάται ότι θα σταθεροποιηθεί από τις πρωινές ώρες της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου, μετά την επιστροφή των αεροσκαφών στις βάσεις τους εντός της σημερινής νύχτας. Η AEGEAN θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης και να ενημερώνει το επιβατικό κοινό με νεότερες ανακοινώσεις.