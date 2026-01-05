Για παραβίαση της νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων συνελήφθη ένας 67χρονος στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, ο άνδρας φέρεται την ώρα που οδηγούσε το Ι.Χ. αυτοκίνητό του να κρατούσε από το λουρί ένα σκυλί, το οποίο βρισκόταν εκτός του οχήματος και έτρεχε παράλληλα με αυτό.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, ενώ ο 67χρονος κρατείται και πρόκειται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης.

Το ζώο, που ανήκει στη σύζυγο του συλληφθέντος, διέθετε κανονικά βιβλιάριο υγείας και ηλεκτρονική σήμανση, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.