Την Τρίτη 6 Ιανουαρίου, ανήμερα των Θεοφανίων, ο καιρός θα παρουσιάσει σημαντική επιδείνωση στις περισσότερες περιοχές στα δυτικά και τα βορειοανατολικά τμήματα της χώρας. Οι βροχοπτώσεις σε αυτές τις περιοχές θα είναι έντονες και με μεγάλη διάρκεια, ενώ θα εκδηλωθούν κατά τόπους και καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ.

Περιοχές με τα ισχυρότερα φαινόμενα

Αυξημένες νεφώσεις με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στα νησιά του Ιονίου, κυρίως σε Κέρκυρα, Λευκάδα και Κεφαλονιά, στην Ήπειρο και ειδικότερα σε Θεσπρωτία, Πρέβεζα, Άρτα και στα δυτικά τμήματα των Ιωαννίνων, στη δυτική Στερεά με έμφαση στην Αιτωλοακαρνανία, καθώς και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από τις απογευματινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν παροδικά αυξημένες νεφώσεις και μερικά ανοίγματα του καιρού με ήλιο, με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά και δυτικά ορεινά, ενώ οι συνθήκες θα ευνοήσουν και τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας.

Θυελλώδεις νότιοι άνεμοι στα πελάγη

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με εντάσεις 4 έως 6 μποφόρ, στα πελάγη έως 7 μποφόρ και από το βράδυ στο βορειοανατολικό Αιγαίο τοπικά έως και 8 μποφόρ.

Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα νότια. Θα φτάσει στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τους 15–17°C και τοπικά 18°C, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 18–19°C και τοπικά 20°C, ενώ σε Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα τους 19–20°C και τοπικά 21°C.

Καιρός στην Αττική

Στην Αττική αναμένονται διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, κατά τόπους και κατά περιόδους αυξημένες, και ασθενείς τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια τμήματα του νομού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 18°C και τοπικά 19°C, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι–νοτιοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με μερική ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι λίγες ασθενείς τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 15°C και τοπικά 16°C, με μεταβλητούς ανέμους 2 με 3 και τοπικά 4 μποφόρ.

Η τάση του καιρού τις επόμενες ημέρες

Τετάρτη 7 Ιανουαρίου – Διατήρηση της κακοκαιρίας

Την Τετάρτη αναμένονται εκ νέου βροχές και καταιγίδες και πάλι στα δυτικά, τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, με τοπικά ισχυρά φαινόμενα να επιμένουν σε Ιόνιο, Ήπειρο, δυτική Στερεά, δυτική και νότια Πελοπόννησο, καθώς και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη έως αργά τη νύχτα. Θα εκδηλωθούν χιονοπτώσεις στα βορειοδυτικά ορεινά, ενώ θα συνεχιστεί και η μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 8 έως 9 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, αγγίζοντας τοπικά στην Κρήτη τους 22°C.

Πέμπτη 8 Ιανουαρίου – Πτώση θερμοκρασίας και παγετός

Την Πέμπτη βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν κυρίως τη δυτική χώρα και τα βορειοανατολικά, ενώ φαινόμενα θα σημειωθούν και στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο και τοπικά και στην υπόλοιπη χώρα. Χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και πρόσκαιρα σε χαμηλότερα υψόμετρα στα βορειοδυτικά. Η αφρικανική σκόνη θα περιοριστεί στα ανατολικά, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Από τις βραδινές ώρες στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά αναμένεται και παγετός με αρνητικές θερμοκρασίες.