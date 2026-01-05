Με αναφορά στην απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη ξεκίνησε την «Κοινωνία Ώρα MEGA» ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.

«Χάσαμε έναν άνθρωπο της τηλεόρασης, τον Γιώργο Παπαδάκη, μεταφέρθηκε με οξύ έμφραγμα στο νοσοκομείο. Δεν τα κατάφερε ο Γιώργος… 74 ετών… Να πούμε συλλυπητήρια στην οικογένειά του… Ένας άνθρωπος, ο οποίος μας έμαθε τηλεόραση.

Ένας άνθρωπος που για πολλούς από εμάς ήταν δάσκαλος, στην πρωινή ζώνη ήταν από τους πρωτοπόρους. Έφυγε το καλοκαίρι και δεν πρόλαβε να κάνει τίποτα, δεν πρόλαβε ούτε τη σύνταξή του να χαρεί, ούτε τίποτα» είπε ο δημοσιογράφος.

O Γιώργος Παπαδάκης πέθανε το απόγευμα της Κυριακής 4 Ιανουαρίου από ανακοπή σε ηλικία 74 ετών βυθίζοντας σε θλίψη το πανελλήνιο.