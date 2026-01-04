Σοκ και βαθιά θλίψη επικρατούν στην Ανδραβίδα μετά την τραγική είδηση που σημάδεψε την πρώτη ημέρα του νέου έτους.

Ένας άνδρας 50 ετών εντοπίστηκε νεκρός αργά το βράδυ της Πρωτοχρονιάς στον στάβλο που διατηρούσε στην περιοχή του Τραγανού. Το άψυχο σώμα του βρήκε ο αδελφός του, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια και ολόκληρη την τοπική κοινωνία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 50χρονος δεν άντεξε το βάρος της ανείπωτης απώλειας που βίωνε τους τελευταίους μήνες.

Ο θάνατος του γιου του σε τροχαίο δυστύχημα πριν από έξι μήνες είχε συντρίψει τον ψυχικό του κόσμο, αφήνοντάς τον σε μια βαθιά και σιωπηλή θλίψη. Άτομα από το περιβάλλον του αναφέρουν πως επρόκειτο για έναν πατέρα συντετριμμένο, ο οποίος μετά το τραγικό γεγονός δεν κατάφερε να ξαναβρεί τη δύναμη να σταθεί στα πόδια του.

Οι αρμόδιες αρχές ειδοποιήθηκαν άμεσα και διερευνούν την υπόθεση, ενώ η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από ακόμη ένα ανθρώπινο δράμα που εκτυλίχθηκε στην περιοχή.