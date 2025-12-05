Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη το απόγευμα της Παρασκευής στο χωριό Σταφιδόκαμπος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης στην Ηλεία.

Το απόγευμα της Παρασκευής εντοπίστηκε μέσα σε κανάλι αναποδογυρισμένο ένα αυτοκίνητο τύπου τζιπ.

Στον τόπο έσπευσαν οι Αρχές όπου κατάφεραν να σηκώσουν το αυτοκίνητο στο οποίο δεν υπάρχει κανένα άτομο μέσα.

Άμεσα ξεκίνησαν έρευνες και στο κανάλι ωστόσο λόγω του σκότους οι έρευνες θα συνεχιστούν αύριο.

Αλλοδαποί εργάτες;

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης εξετάζεται το ενδεχόμενο στο όχημα να επέβαιναν αλλοδαποί εργάτες γης και να εγκατέλειψαν το όχημα. Είτε έπεσαν στο κανάλι λόγω τροχαίου και κατάφεραν να απεγκλωβιστούν χωρίς να ειδοποιήσουν τις Αρχές είτε το έριξαν εκεί για άγνωστούς λόγους.