Εξιχνιάστηκε μετά από έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου η δολοφονία 29χρονου αλλοδαπού, που διαπράχθηκε στις 23-7-2025 σε περιοχή του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης.

Για την υπόθεση σχηματίσθηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παράβαση του νόμου περί όπλων, σε βάρος ενός αλλοδαπού άνδρα τα πλήρη στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί. Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, στις 25-7-2025 το πρωί αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Βουπρασίας μετέβησαν σε αγροτική περιοχή του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης, όπου εντόπισαν έναν νεκρό άνδρα, το σώμα του οποίου ήταν καλυμμένο με φύλλα τσίγκου και παλέτες.

Πώς έφθασαν οι αστυνομικοί στην εξιχνίαση του εγκλήματος

Στο πλαίσιο των ερευνών οι αστυνομικοί, αφού αξιοποίησαν τα ευρήματα στον τόπο του εγκλήματος, τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, αλλά και από την αξιολόγηση των μαρτυρικών καταθέσεων, καθώς και ειδικών ανακριτικών τεχνικών, διακρίβωσαν τη διάπραξη της ανθρωποκτονίας του αλλοδαπού άνδρα από τον κατηγορούμενο.

Του έσπασε το κεφάλι με ξύλινο κοντάρι

Από το προανακριτικό υλικό προέκυψε, ότι ο κατηγορούμενος με την χρήση ξύλινου κονταριού κατάφερε συντριπτικά κατάγματα στο κεφάλι του θύματος, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του, ενώ στη συνέχεια κάλυψε τη σορό του άνδρα με τσίγκους και παλέτες.

Η ληστεία κίνητρο της δολοφονίας

Επιπλέον, προέκυψε ότι το θύμα κατά την ημερομηνία διάπραξης του εγκλήματος είχε στην κατοχή του το χρηματικό ποσό 3.000 ευρώ περίπου, το οποίο δεν εντοπίστηκε.

Σε αυτοψία που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στο τόπο τέλεσης της εγκληματικής πράξης βρήκαν και κατέσχεσαν ένα τμήμα ξύλινου κονταριού ως πειστήριο.