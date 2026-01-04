Σημαντικές δυσλειτουργίες σημειώνονται σήμερα στα ελληνικά αεροδρόμια, καθώς τεχνικό πρόβλημα έχει διαταράξει την ομαλή διεξαγωγή των πτήσεων, οδηγώντας σε εκτεταμένες καθυστερήσεις και ακυρώσεις.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και το θέμα των αποζημιώσεών τους αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:

Τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών ισχύουν:

εάν η πτήση σας εκτελείται στο εσωτερικό της ΕΕ από αεροπορική εταιρεία χώρας της ΕΕ ή χώρας εκτός ΕΕ

εάν η πτήση σας φτάνει στην ΕΕ από χώρα εκτός ΕΕ και εκτελείται από αεροπορική εταιρεία χώρας της ΕΕ

εάν η πτήση σας αναχωρεί από χώρα της ΕΕ με προορισμό χώρα εκτός ΕΕ και εκτελείται από αεροπορική εταιρεία χώρας της ΕΕ ή χώρας εκτός ΕΕ

εάν δεν έχετε ήδη λάβει παροχές (αποζημίωση, μεταφορά με άλλη πτήση, βοήθεια από την αεροπορική εταιρεία) για προβλήματα σχετικά με τις πτήσεις του συγκεκριμένου ταξιδιού, βάσει της σχετικής νομοθεσίας χώρας εκτός ΕΕ.

Ως ΕΕ νοούνται οι 27 χώρες της ΕΕ, στις οποίες περιλαμβάνονται και η Γουαδελούπη, η Γαλλική Γουιάνα, η Μαρτινίκα, η Μαγιότ, η Ρεϊνιόν, o Άγιος Βαρθολομαίος, ο Άγιος Μαρτίνος (Γαλλικές Αντίλλες), οι Αζόρες, η Μαδέρα και οι Κανάριες Νήσοι, αλλά όχι οι Φερόες Νήσοι. Οι κανόνες της ΕΕ ισχύουν επίσης για τις πτήσεις από και προς την Ισλανδία , τη Νορβηγία και την Ελβετία.

Καθυστέρηση

Εάν η πτήση σας έχει καθυστέρηση κατά την αναχώρηση, δικαιούστε βοήθεια, επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου και πτήση επιστροφής, ανάλογα με τη διάρκεια της καθυστέρησης και την απόσταση της πτήσης.

Εάν φτάσατε στον τελικό σας προορισμό με καθυστέρηση 3 ή περισσότερων ωρών, δικαιούστε αποζημίωση, εκτός αν η καθυστέρηση οφειλόταν σε έκτακτες περιστάσεις. Η αεροπορική εταιρεία πρέπει να μπορεί να το αποδείξει, παρέχοντας, για παράδειγμα, αποσπάσματα από το ημερολόγιο του αεροσκάφους ή αναφορές συμβάντων.

Ο αερομεταφορέας πρέπει να δώσει τα εν λόγω αποδεικτικά στοιχεία στον αρμόδιο εθνικό φορέα ελέγχου εφαρμογής, καθώς και στους αντίστοιχους επιβάτες σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις σχετικά με την πρόσβαση σε έγγραφα.

Ακύρωση πτήσης

Ακύρωση συμβαίνει όταν:

η αρχική πτήση σας δεν εκτελείται και μεταφέρεστε σε άλλη τακτική πτήση

η ώρα αναχώρησης της πτήσης σας μετατίθεται πάνω από μία ώρα νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο

το αεροσκάφος απογειώθηκε, αλλά αναγκάστηκε να επιστρέψει στο αεροδρόμιο αναχώρησης και μεταφερθήκατε σε άλλη πτήση

η πτήση σας φθάνει σε αεροδρόμιο που δεν είναι ο τελικός προορισμός που αναγράφεται στο εισιτήριό σας, εκτός εάν:

Έχετε αποδεχτεί τη μεταφορά με άλλη πτήση (υπό παρεμφερείς όρους μεταφοράς το ταχύτερο δυνατόν) στο αεροδρόμιο του αρχικού τελικού σας προορισμού ή σε οποιονδήποτε άλλο προορισμό για τον οποίο έχετε συμφωνήσει. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι υπάρχει καθυστέρηση και όχι ακύρωση.

Το αεροδρόμιο άφιξης και το αρχικό αεροδρόμιο τελικού προορισμού εξυπηρετούν την ίδια πόλη ή περιφέρεια. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι υπάρχει καθυστέρηση και όχι ακύρωση.

Εάν η πτήση ακυρωθεί έχετε δικαίωμα να επιλέξετε επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου, μεταφορά με άλλη πτήση ή πτήση επιστροφής. Δικαιούστε επίσης βοήθεια στο αεροδρόμιο.

Εάν δεν είχατε ενημερωθεί για την ακύρωση τουλάχιστον 14 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία αναχώρησης, έχετε δικαίωμα σε αποζημίωση. Η αεροπορική εταιρεία έχει την υποχρέωση να αποδείξει εάν και πότε ενημερωθήκατε προσωπικά ότι η πτήση σας ακυρώθηκε. Εάν αυτό δεν συμβεί, μπορείτε να ζητήσετε περαιτέρω βοήθεια από την αρμόδια εθνική αρχή.

Ωστόσο, δεν οφείλεται αποζημίωση αν ο αερομεταφορέας μπορεί να αποδείξει ότι η ακύρωση οφείλεται σε έκτακτες περιστάσεις οι οποίες δεν θα μπορούσαν να αποφευχθούν ακόμη και αν είχαν ληφθεί όλα τα εύλογα μέτρα. Η αεροπορική εταιρεία πρέπει να μπορεί να το αποδείξει, παρέχοντας, για παράδειγμα, αποσπάσματα από το ημερολόγιο του αεροσκάφους ή αναφορές συμβάντων. Ο αερομεταφορέας πρέπει να δώσει τα εν λόγω αποδεικτικά στοιχεία στον αρμόδιο εθνικό φορέα ελέγχου εφαρμογής, καθώς και στους αντίστοιχους επιβάτες σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις σχετικά με την πρόσβαση σε έγγραφα.