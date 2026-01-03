Ο ΟΦΗ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Παγκρήτιο Στάδιο για το Betsson Super Cup, σε μια αναμέτρηση που σηματοδοτεί την αναβίωση του θεσμού και το πρώτο μεγάλο ραντεβού της νέας χρονιάς.

Οι «ερυθρόλευκοι», ως νταμπλούχοι Ελλάδας, ταξίδεψαν στην Κρήτη με ξεκάθαρο στόχο την κατάκτηση της πέμπτης τους κούπας στο Super Cup και την ιδανική εκκίνηση στο 2026.

Ο Ολυμπιακός θέλει να επιβεβαιώσει τον ρόλο του φαβορί, να προσθέσει ακόμη ένα τρόπαιο στη συλλογή του, σε μια γιορτή που διεξάγεται μπροστά σε γεμάτες εξέδρες στο Ηράκλειο με τον θεσμό να επιστρέφει μετά από τον τελευταίο αγώνα του 2007.

Δείτε τον αγώνα του Ολυμπιακού κόντρα στον ΟΦΗ εδώ