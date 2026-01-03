Το Sing For Greece έρχεται, με την Μπέττυ Μαγγίρα, την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο να έχουν αναλάβει την Κυριακή αυτή, 19:00-22:00 να μας παρουσιάσουν τα 28 τραγούδια που θα δουλέψουν σκληρά για να διεκδικήσουν την εκπροσώπηση μας στην Eurovision. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, η Κρατική Τηλεόραση έκανε τα πρώτα τηλεφωνήματα από την Τρίτη κιόλας για να προλάβει τους τραγουδιστές και να ενημερωθούν εγκαίρως για την Κυριακή.

Θα δούμε ονόματα που περιμέναμε και είχαν συζητηθεί, συνολικά 264 συμμετοχές. Αρκετές βγήκαν άκυρες καθώς δεν ακολουθούσαν τα guide lines όσον αφορά τα λεπτά του τραγουδιού, τη μουσική και άλλες λεπτομέρειες. Θυμίζουμε πως είχαμε αναφέρει πως κατά πάσα πιθανότητα παρουσιαστές στους Ημιτελικούς και τον Εθνικό Τελικό θα είναι ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Μπέττυ Μαγγίρα, κάτι το οποίο μάλλον επιβεβαιώνεται και από το γεγονός πως η Μπέττυ Μαγγίρα θα είναι βασικός πυλώνας της εκπομπής Sing For Greece, ενώ το ρεπορτάζ μέχρι πρότινος ανέφερε πως θα την έκανε μόνο η Κέλλυ Βρανάκη. Για να δούμε τι θα δούμε και αύριο.