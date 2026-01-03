Σήμερα, Σάββατο, 3 Ιανουαρίου σύμφωνα με το εορτολόγιο η εκκλησία τιμά τη μνήμη της Οσίας Γενεβιέβης εκ Παρισίων.

Τα ονόματα που γιορτάζουν είναι τα εξής:

Γενοβέφα, Γενεβιέβη

Αγία Γενεβιέβη των Παρισίων

Η Αγία Γενεβιέβη (Γενοβέφα) γεννήθηκε, κατά την παράδοση, περί το 419 μ.Χ. στην πόλη Ναντέρν, που βρίσκεται κοντά στο Παρίσι. Από μικρή ηλικία, με τη χάρη του Θεού, ένιωσε στην καρδιά της τη μοναχική κλήση. Στην καλλιέργεια αυτού του εσωτερικού πόθου, συνετέλεσε και ο πνευματικός της σύνδεσμος με τον Άγιο Γερμανό της Ωξέρρης (378 – 448 μ.Χ.).

Καθ’ οδόν προς τη Βρετανία, ο Άγιος Γερμανός της Οσέρ σταμάτησε στη Ναντέρ και η Γενεβιέβη, σε ηλικία επτά ετών, του εμπιστεύτηκε ότι ήθελε να αφιερωθεί στον Θεό. Την ενθάρρυνε και την ευλόγησε και σε ηλικία δεκαπέντε ετών, η Γενεβιέβη έγινε μοναχή μετά την κοίμηση των γονέων από τον Επίσκοπο της πόλεως των Παρισίων και έφθασε σε πνευματικά ύψη ασκήσεως και τελειότητας.

Η αγία Γενεβιέβη είχε μεγάλη αφοσίωση στους αγίους που είχαν θεμελιώσει τη Γαλατική Εκκλησία. Σύμφωνα με την παράδοση, οικοδόμησε την πρώτη βασιλική Σαιν-Ντενί πάνω από τον τύμβο του αγίου Διονυσίου Παρισίων και ενέπνευσε στους Παριζιάνους την ευλαβική συνήθεια να προσέρχονται για προσκύνημα.

Στις αρχές του 451 οι Ούννοι υπό τον Αττίλα πλησίαζαν επικίνδυνα το Παρίσι, λεηλατώντας και αφανίζοντας τα πάντα στο πέρασμά τους. Η Γενεβιέβη έπεισε τους πανικόβλητους κατοίκους του Παρισιού που ήθελαν να φύγουν, να μην εγκαταλείψουν την πόλη αλλά να προσευχηθούν και προσπάθησε να ενθαρρύνει τους άνδρες. Πράγματι, σύμφωνα με τις προρρήσεις της αγίας, ο Αττίλας παρέκαμψε το Παρίσι και πολιόρκησε την Ορλεάνη και επί πλέον έλυσε την πολιορκία καθώς κατέφθασαν ενωμένα στρατεύματα Φράγκων και Γαλατορωμαίων υπό τον στρατηγό Φλάβιο Αέτιο. Ακολούθησε η μάχη στα Καταλαυνικά Πεδία και οι Ούννοι ηττημένοι αποχώρησαν.

Το 464, το Παρίσι πολιορκήθηκε από τον βασιλιά των Φράγκων Χιλδέριχο Α’. Οι Φράγκοι απωθήθηκαν από τους Ρωμαίους αλλά εμπόδισαν την τροφοδοσία της πόλης. Με τη σιτοδεία προ των πυλών, η Γενεβιέβη κάλεσε μερικούς τολμηρούς λεμβούχους και έσπασε τις γραμμές πολιορκίας. Με βάρκες έφθασαν στην Τρουά, από όπου έφεραν σιτάρι στην πόλη. Επίσης, με τις παρακλήσεις της αγίας, ο Χιλδέριχος, που παρόλο που δεν ήταν Χριστιανός σέβονταν την Εκκλησία, συναίνεσε να απαλυνθούν τα βάσανα των συλληφθέντων.

Το 508, αφού κατέκτησε το μεγαλύτερο μέρος της Γαλατίας, ο Κλόβις Α’ έκανε πρωτεύουσα του κράτους των Φράγκων το Παρίσι και μέσω της επιρροής της Γενεβιέβης επέδειξε μεγάλη επιείκεια απέναντι στους πολίτες.

Η αγία Γενεβιέβη, σύμφωνα με την ιστοριογραφία, πέθανε στο Παρίσι περίπου το 502, αλλά η παράδοση προτιμά ως ημερομηνία θανάτου τις 3 Ιανουαρίου 512. Όποια και αν είναι η αλήθεια, παραμένει δύσκολο για την τρέχουσα έρευνα να διαχωρίσει την ιστορική αλήθεια από τις παραδόσεις και τους θρύλους.

Τα λείψανά της εναποτέθηκαν σε λίθινο τάφο στην εκκλησία των Αγίων Πέτρου και Παύλου, που αργότερα έλαβε το όνομά της, στον σημερινό Λόφο της Αγίας Γενεβιέβης στο Παρίσι, όπου βρίσκεται το Πάνθεον. Αργότερα, τοποθετήθηκαν σε λειψανοθήκη, την οποία στους μεγάλους κινδύνους της πόλης, πολέμους, πολιορκίες, επιδημίες, λιμούς κ.ά. περιέφεραν σε επίσημες λιτανείες. Η λειψανοθήκη αυτή καταστράφηκε κατά τη Γαλλική Επανάσταση. Τα λείψανα κάηκαν στην πλατεία Πλας ντε Γκρεβ και η τέφρα της ρίχτηκε στον Σηκουάνα το 1793. Μερικά υπολείμματα οστών, που σήμερα σώζονται στην εκκλησία Σαιντ-Ετιέν ντυ-Μον (Άγιος Στέφανος του Όρους), προσελκύουν ακόμη προσκυνητές. Αργότερα αναγορεύτηκε πολιούχος της γαλλικής πρωτεύουσας.