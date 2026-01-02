Ένας 19χρονος τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα από πτώση από τον 3ο όροφο υπό ανέγερση οικοδομής στο Κορδελιό της Θεσσαλονίκης νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής.

Σύμφωνα με ανάρτηση των γιατρών του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, το περιστατικό σημειώθηκε στις 2 Ιανουαρίου 2026, όταν διασώστες και ιατρός του οργανισμού ανταποκρίθηκαν άμεσα στην κλήση για βοήθεια.

Στο σημείο παρασχέθηκε εξειδικευμένη υποστήριξη, σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα αντιμετώπισης τραύματος, προκειμένου να σταθεροποιηθεί η κατάσταση του νεαρού άνδρα.

Ο τραυματίας σταθεροποιήθηκε αιμοδυναμικά και διακομίστηκε με ασφάλεια στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπανικολάου» για περαιτέρω νοσηλεία και οριστική αντιμετώπιση των τραυμάτων του.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν ένα συμβατικό ασθενοφόρο, ένα όχημα μικρού όγκου (smart) και η Κινητή Ιατρική Μονάδα, με συνολικά πέντε διασώστες και έναν ιατρό του ΕΚΑΒ.