Δυσάρετη εξέλιξη είχε η πρώτη μεταμόσχευση ήπατος από τον 44χρονο δότη, η οποία ξεκίνησε το πρωί της Πέμπτης 1 Ιανουαρίου και ολοκληρώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη.

Παρά τις πολύωρες και επίμονες προσπάθειες των γιατρών της Κλινικής Μεταμοσχεύσεων του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, ο 50χρονος λήπτης δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Η χειρουργική επέμβαση διήρκεσε περίπου 14 ώρες, με το ιατρικό προσωπικό να δίνει μάχη μέχρι την τελευταία στιγμή.

Τις επόμενες ώρες αναμένεται ενημέρωση για την πορεία των μεταμοσχεύσεων των δύο νεφρών, οι οποίοι πρόκειται να δοθούν σε έναν 25χρονο και μία 56χρονη ασθενή. Και οι δύο βρίσκονταν για μεγάλο χρονικό διάστημα στη λίστα αναμονής του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων.

Σύμφωνα με το typosthes.gr, οι επεμβάσεις αυτές θεωρούνται λιγότερο σύνθετες σε σχέση με τη μεταμόσχευση ήπατος, ωστόσο παραμένουν κρίσιμες για την υγεία των ληπτών.