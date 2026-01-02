Πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή (2/1) η νέα κλήρωση του Eurojackpot που μοίραζε 74.000.000 ευρώ σε κάποιον τυχερό από τις 19 χώρες που συμμετέχουν στο παιχνίδι.

Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης με αριθμό 191 είναι οι εξής: 10, 15, 29, 34 και 38 και αριθμοί Eurojackpot 2 και 9.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, σημειώθηκε τζακ ποτ στην πρώτη κατηγορία.

Πώς παίζεται, ποιο το κόστος

Η συμμετοχή στο Eurojackpot γίνεται αποκλειστικά μέσω των καταστημάτων ΟΠΑΠ σε όλη την Ελλάδα. H κατάθεση δελτίων πραγματοποιείται στους πάγκους εξυπηρέτησης των καταστημάτων, στα τερματικά αυτόματης εξυπηρέτησης (SSBTs) και μέσω του OPAP Store App.Unmute.

Το δελτίο του Eurojackpot περιλαμβάνει συνολικά 6 στήλες, με το κόστος καθεμιάς να ανέρχεται στα 2,50 ευρώ. Κάθε στήλη έχει δύο πεδία συμπλήρωσης αριθμών. Στο πρώτο πεδίο, οι παίκτες συμπληρώνουν τουλάχιστον πέντε αριθμούς (από το 1 έως το 50) και στο δεύτερο τουλάχιστον δύο αριθμούς (από το 1 έως το 12). Με πέντε σωστές επιλογές αριθμών στο πρώτο πεδίο και δύο στο δεύτερο κερδίζουν το μεγάλο έπαθλο του Eurojackpot.

Οι παίκτες έχουν επίσης τη δυνατότητα επιλογής πλήρους ή τυποποιημένου συστήματος, τυχαίας επιλογής αριθμών, συμμετοχής σε συνεχόμενες κληρώσεις, καθώς και να καταθέσουν ομαδικό δελτίο.