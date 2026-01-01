Ένα φωτογραφικό ντοκουμέντο, που όπως αναφέρεται, έχει καταγράψει την έναρξη της φονικής πυρκαγιάς στο μπαρ «Le Constellation» στο χιονοδρομικό θέρετρο Κραν Μοντανά της νοτιοδυτικής Ελβετίας, ανάρτησε ο ελβετικός ιστότοπος Media Express.

Στην φωτογραφία φαίνεται το μπαρ να είναι ασφυκτικά γεμάτο, από νεαρά κατά κύριο λόγο άτομα, ενώ κάποιοι κρατάνε ψηλά μπουκάλια σαμπάνιας, πάνω στα οποία έχουν δεθεί βεγγαλικά γενεθλίων που πετάνε σπίθες, σε απόσταση αναπνοής από τον ηχομονωτικό αφρό στην οροφή του μπαρ. Το εύφλεκτο υλικό αρπάζει φωτιά, όπως φαίνεται στο φωτογραφικό ντοκουμέντο, η οποία επεκτάθηκε πολύ γρήγορα, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 47 άτομα να χάσουν τη ζωή τους, ενώ περισσότερα από 115 τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, ακόμη και εκτός Ελβετίας.

🔴🇨🇭 FLASH INFO – Une photo montre le départ de l’incendie sur de la mousse anti-bruit dans le bar de Crans-Montana. (@actureactinfo_)#Suisse #CransMontana #Incendie pic.twitter.com/QPvGyUELWp — Media Express (@media_express_e) January 1, 2026

Αγνοούνται 16 Ιταλοί και άλλοι 15 τραυματίστηκαν

Εν τω μεταξύ, περίπου 16 Ιταλοί τραυματίστηκαν στην πυρκαγιά που ξέσπασε στο μπαρ στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας και νοσηλεύονται, ενώ άλλοι εξακολουθούν να αγνοούνται, σύμφωνα με δηλώσεις του Ιταλού υπουργού Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι στο τηλεοπτικό δίκτυο Rete4. «Επί του παρόντος, δώδεκα με δεκαπέντε Ιταλοί βρίσκονται σε νοσοκομεία. Ισάριθμοι εξακολουθούν να αγνοούνται», ανέφερε ο Ταγιάνι, επισημαίνοντας ότι οι οικογένειες των αγνοουμένων έχουν ήδη επικοινωνήσει με τη μονάδα αντιμετώπισης κρίσεων και την πρεσβεία για πληροφορίες σχετικά με τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Αργότερα, μιλώντας στο ιταλικό τηλεοπτικό δίκτυο Sky TG24, ο Ιταλός ΥΠΕΞ σημείωσε ότι ο αριθμός των αγνοουμένων Ιταλών ανέρχεται πλέον σε 16, διευκρινίζοντας ωστόσο πως ο τελικός απολογισμός παραμένει αβέβαιος.

Μεταφορά τραυματιών σε νοσοκομεία της Ιταλίας

Μεταξύ των τραυματιών είναι τρεις νεαροί Ιταλοί που νοσηλεύονταν στο Σιόν της Ελβετίας και μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο στη Μονάδα Εγκαυμάτων του νοσοκομείου Νιγκουάρντα στο Μιλάνο, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειακός σύμβουλος της Λομβαρδίας, Γκουίντο Μπερτολάσο. «Είναι τρεις νέοι: μια νεαρή γυναίκα κάτω των 30 ετών και δύο 16χρονοι. Είναι διασωληνωμένοι, επομένως η κατάστασή τους είναι σταθερή», δήλωσε ο Μπερτολάσο, προσθέτοντας ότι έχουν υποστεί εγκαύματα «στο 30 έως 40% του σώματός τους».

New Year’s Day+Sparkler fireworks in champagne bottles+low ceiling+ alcohol+only one exit = tragedy RIP to the victims and to all those who suffered bad burns at this bar in Switzerland. | Crans-Montana | Swiss | Grok |#SwitzerlandExplosion#StrangerThings5 #SwitzerlandBlast pic.twitter.com/rnJONyKCWA — Rebel_Warriors (@Rebel_Warriors) January 1, 2026

Δύο ακόμη νεαρότεροι Ιταλοί, που νοσηλεύονται στη Βέρνη και τη Ζυρίχη, δεν μπορούν προς το παρόν να μεταφερθούν λόγω της κρίσιμης κατάστασής τους, αλλά ενδέχεται να διακομιστούν αργότερα στο ίδιο νοσοκομείο του Μιλάνου. «Στη Μονάδα Εγκαυμάτων μας διαθέτουμε 18 κρεβάτια. Τα απελευθερώσαμε όλα και έχουμε ανακαλέσει όλο το προσωπικό», υπογράμμισε ο Μπερτολάσο, σημειώνοντας ότι και άλλοι Ιταλοί, οι οποίοι ακόμη δεν έχουν ταυτοποιηθεί, νοσηλεύονται σε διάφορα ελβετικά νοσοκομεία.

Αυξάνεται ο αριθμός των θυμάτων και των αγνοουμένων

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών, έξι Γάλλοι υπήκοοι τραυματίστηκαν στην ίδια πυρκαγιά, ενώ οκτώ άλλοι παραμένουν αγνοούμενοι. Το υπουργείο είχε αναφέρει νωρίτερα ότι δύο Γάλλοι είχαν τραυματιστεί.

Η φονική πυρκαγιά ξέσπασε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο δημοφιλές θέρετρο σκι Κραν Μοντανά, προκαλώντας τον θάνατο περίπου 47 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από 115, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό των ελβετικών αρχών.