Σε χαλαρό κλίμα πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης ο καθιερωμένος πρωτοχρονιάτικος καφές στην πλατεία Κολωνακίου, μετά τη δοξολογία στη Μητρόπολη Αθηνών για τον εορτασμό του νέου έτους. Παρόντες ήταν ο Πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο αντιπρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη συνάντηση συζητήθηκε η πρόθεση του πρωθυπουργού να αναλάβει πρωτοβουλία συναίνεσης με το ΠΑΣΟΚ για την πλήρωση τριών χηρευουσών θέσεων επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης φέρεται να επιβεβαίωσε ότι θα ζητήσει τη συναίνεση του Νίκου Ανδρουλάκη για τη στελέχωση των θέσεων που παραμένουν ακέφαλες.

Πριν από λίγες ημέρες κυβερνητικές πηγές είχαν μεταφέρει την πρόθεση του πρωθυπουργού να προσκαλέσει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ σε συνάντηση, ώστε να εξασφαλιστεί ο απαραίτητος βαθμός συνεννόησης. Στόχος είναι να συγκεντρωθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία των 3/5 στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής των νέων επικεφαλής.

Από την πλευρά του, ο Κωνσταντίνος Τασούλας συμφώνησε ότι απαιτείται συνάντηση μεταξύ των πολιτικών αρχηγών, επισημαίνοντας πως ακόμη και η μείωση της απαιτούμενης πλειοψηφίας από 4/5 σε 3/5 δεν στάθηκε αρκετή για να ξεπεραστεί το αδιέξοδο.

Η στάση του ΠΑΣΟΚ

Σε άτυπη ενημέρωση, στελέχη του ΠΑΣΟΚ ανέφεραν ότι το κόμμα παραμένει πιστό στη λογική της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της ευθύνης. Όπως σημείωσαν, είναι έτοιμο να καταθέσει τις προτάσεις του στη Διάσκεψη των Προέδρων, η οποία είναι η μόνη αρμόδια να λάβει τις σχετικές αποφάσεις, όπως προβλέπει το Σύνταγμα.

Επίσκεψη στην Αυστραλία

Κατά τη διάρκεια σύντομου περιπάτου του στο Κολωνάκι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με πολίτες και ομογενείς από την Αυστραλία, προαναγγέλλοντας επίσκεψή του στη χώρα στις 25 Μαρτίου. Όπως ανέφερε, θα επισκεφθεί τη Μελβούρνη και το Σίδνεϊ.