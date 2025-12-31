Το Σίδνεϊ της Αυστραλίας ξεκίνησε το 2026 με μια επίδειξη πυροτεχνημάτων που πραγματοποιήθηκε υπό ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, λίγες εβδομάδες μετά τη δολοφονία 15 ατόμων από ένοπλους σε μια εβραϊκή εκδήλωση στην πόλη.

Οι ετήσιες εορταστικές εκδηλώσεις της Πρωτοχρονιάς στο Σίδνεϊ είναι παγκοσμίως γνωστές για τα εντυπωσιακά πυροτεχνήματά τους, με 40.000 πυροτεχνήματα να εκτοξεύονται σε απόσταση επτά χιλιομέτρων (τέσσερα μίλια) πάνω από κτίρια και φορτηγίδες κατά μήκος του λιμανιού, συμπεριλαμβανομένης της εμβληματικής γέφυρας Harbour Bridge και της Όπερας της πόλης.

Οι διοργανωτές τήρησαν ενός λεπτού σιγή για τα θύματα της επίθεσης στις 11:00 μ.μ. τοπική ώρα (1200 GMT), με τη γέφυρα Harbour Bridge να φωτίζεται με λευκό χρώμα και μια μενορά να προβάλλεται στους πυλώνες της.

«Μετά από ένα τραγικό τέλος του έτους για την πόλη μας, ελπίζουμε ότι η παραμονή της Πρωτοχρονιάς θα προσφέρει μια ευκαιρία να ενωθούμε και να κοιτάξουμε με ελπίδα ένα ειρηνικό και ευτυχισμένο 2026», δήλωσε ο δήμαρχος του Σίδνεϊ, Clover Moore, πριν από την εκδήλωση.

Ο πατέρας και ο γιος, που ήταν οπλισμένοι, φέρονται να έχουν σκοτώσει 15 άτομα σε μια εκδήλωση για τη Χανουκά στις 14 Δεκεμβρίου, την χειρότερη μαζική επίθεση με πυροβολισμούς στην Αυστραλία τα τελευταία τριάντα χρόνια, που συγκλόνισε την χώρα και πυροδότησε φόβους για την αύξηση του αντισημιτισμού.

Οι παραδοσιακές εορταστικές εκδηλώσεις των Χριστουγέννων στο Μπόντι ήταν υποτονικές φέτος, ενώ αρκετές εκδηλώσεις για την Πρωτοχρονιά που είχαν προγραμματιστεί εκεί ακυρώθηκαν.

Περίπου 3.000 αστυνομικοί, μερικοί από τους οποίους έφεραν μακρύκαννα όπλα, αναπτύχθηκαν στην πόλη κατά τη διάρκεια των κύριων εορταστικών εκδηλώσεων της Πρωτοχρονιάς, οι οποίες συνήθως προσελκύουν πάνω από ένα εκατομμύριο άτομα.

«Πρέπει να δείξουμε ανυπακοή απέναντι σε αυτό το φρικτό έγκλημα και να δηλώσουμε ότι δεν θα μας εκφοβίσει αυτό το είδος τρομοκρατίας και ότι δεν θα αλλάξουμε τον τρόπο ζωής μας στην όμορφη πόλη μας», δήλωσε την Τετάρτη ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας.